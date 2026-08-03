Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2002 yılında tedavüle giren euro banknotlarında ilk kez kapsamlı bir tasarım değişikliğine gidiyor. ECB Başkanı Christine Lagarde tarafından kamuoyuna tanıtılan 10 tasarım önerisi, kültür ile doğa ve yaban hayatı olmak üzere iki ana tema etrafında şekilleniyor. Hazırlanan tasarımlar; 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 euroluk banknotlar için farklı renk ve görsel yorumlar sunuyor.

KÜLTÜR TEMALI TASARIMLAR YER ALACAK

Kültür temalı tasarımların ön yüzünde Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci ve Bertha von Suttner gibi önemli şahsiyetler yer alırken, arka yüzlerinde sanatsal ve entelektüel hayatı simgeleyen kamusal alan sahnelerine yer veriliyor. Doğa temalı tasarımlarda ise Avrupa'nın özgün doğal manzaraları eşliğinde duvar tırmaşıkkuşu, yalıçapkını, arıkuşu, beyaz leylek, kılıçgaga ve kuzey sümsüğü gibi kuş türleri resmediliyor.

YENİ BANKNOTLARIN 2030 VEYE 2031 YILINDAN ÖNCE DOLAŞIMA GİRMESİ BEKLENİYOR

Kamuoyu, 21 Eylül'e kadar ECB'nin internet sitesindeki anket üzerinden görüş belirtebilecek. Tasarım sürecinde anket sonuçlarının yanı sıra ikinci bir nicel araştırma ve uzman jürinin değerlendirmeleri dikkate alınacak. Kültür ve doğa temalarının bir arada kullanılması beklenmezken, 2026 sonunda seçilecek nihai tasarımın ardından yeni banknotların 2030 veya 2031 yılından önce dolaşıma girmesi öngörülmüyor.