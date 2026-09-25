Güney Kore Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, bayram öncesindeki son 10 iş gününü kapsayan nakit dağıtımı bu yıl 3,65 trilyon won seviyesinde kaldı. Geçtiğimiz yıl (2025) aynı dönemde finans kuruluşlarına sağlanan banknot miktarı 4,44 trilyon won olarak gerçekleşmişti.

Merkez Bankası yetkilileri, yıllık bazda yaşanan bu gerilemenin temel nedeni olarak resmi tatil süresinin kısalmasını gösterdi. 2025 yılında yedi gün süren Chuseok tatil dönemi, 2026 yılı takviminde dört güne geriledi. Bu kapsamda iki günlük Chuseok Bayramı, 24 Eylül Perşembe günü itibarıyla başladı.

GELENEKSEL ALIŞKANLIKLAR PİYASADA BANKNOT HAREKETLİLİĞİ YARATIYOR

Ay takvimine göre sekizinci ayın 15'inci gününde kutlanan ve Kore’nin Şükran Günü olarak nitelendirilen Chuseok; aile birleşimi, ataları anma ve sonbahar hasadını kutlama unsurlarını barındırıyor.

Bayram gelenekleri arasında aile büyüklerine ve çocuklara hediye olarak nakit para verilmesi önemli bir yer tutuyor. Toplumda özellikle kullanılmamış ve yeni banknotların tercih edilmesi, Chuseok öncesindeki günlerde finansal kurumlara yönelik fiziki para talebinin doğrudan artmasına yol açıyor. Merkez Bankası da her yıl bu dönemde piyasadaki banknot sirkülasyonunu düzenlemek adına finans kuruluşlarına ek likidite tahsis ediyor.