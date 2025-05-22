Bugün gerçekleştirilen Enflasyon Raporu toplantısında Başkan Karahan, yıl sonu enflasyon beklentilerini sabit tuttuklarını ifade etti. Başkan, enflasyonun gelecekteki seyrine dair şu tahminlerde bulundu:

2025 yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 25

2026 yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 12

2027 yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 8

''ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM KONUSUNDA KARAR VERİCİ DEĞİLİZ''

Enflasyon ve ücretler arasındaki ilişkiyi vurgulayan Başkan Karahan, milyonlarca vatandaşın merak ettiği ''Asgari ücrete ara zam gelecek mi?'' sorusuna da cevap verdi.

Karahan, ara zam konusunda karar verici olmadıklarını belirterek "Ara zam konusunda karar verici değiliz, komisyon var çalışmalarını yapıyor. Biz tavsiye veren bir noktada da değiliz. Raporda sunduklarımız ücretler dahil çeşitli varsayımlar ile gerçekleşiyor," dedi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ücretlerin yüksek enflasyon nedeniyle eridiğini ve Merkez Bankası'nın asıl hedefinin enflasyonu kalıcı olarak düşürmek olduğunu konuşmasında dile getirdi.

Karahan ''Bizim üzerimize düşen enflasyonu kalıcı olarak düşürmek oluyor'' dedi.

Bugün yapılan bu açıklamalar, enflasyon ve ara zam konusundaki belirsizliği bir kez daha gözler önüne sererken, ekonomi uzmanları ve vatandaşlar tarafından dikkatle takip edilmeye devam ediyor.

BAKAN IŞIKHAN'DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

14 Mayıs 2025 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücreti ara zam hakkında, "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız" demişti.