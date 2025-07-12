TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın Londra’da yatırımcılarla yaptığı toplantıda açıklamaları, Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde faiz indirimi konusunda temkinli bir yaklaşım sergileyebileceğine işaret ediyor.

Bloomberg’in haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yatırımcılarla Londra’da kapalı toplantılarda bir araya geldi. Karahan, faiz indirimine yönelik kararlarda yurt içi tasarruf sahiplerinin mevduat tercihlerinin belirleyici olacağını söyledi.

Başkan Fatih Karahan, olası faiz indirimlerine temkinli yaklaşacağının sinyalini verdi.

Halihazırda 3 aya kadar vadeli TL mevduatlarda ağırlıklı ortalama faiz yüzde 58 seviyelerinde bulunurken, haziran ayında yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde bir gerilemeyle yüzde 35,1’e geriledi.

BÜTÜN SEKTÖRLER FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

TCMB, yıl sonu için yüzde 24 enflasyon hedefini sürdürüyor. Haziran toplantısında politika faizi yüzde 46’da sabit bırakılmış, ancak ileriye dönük indirim sinyali verilmişti. Analistler, bu ayki toplantıda 2,5 ila 3,5 puanlık bir faiz indirimi bekliyor.

Ancak, temmuz ayında lira mevduat ve yatırım fonlarına getirilen stopaj artışı, tasarruf sahiplerini dövize yönlendirme riskini beraberinde getirdi. Bu durum, Merkez Bankası’nın “de-dolarizasyon” stratejisini zorlaştırabilir olarak görülüyor.