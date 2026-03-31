Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, altın rezervleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Karahan'ın açıklamasından öne çıkanlar:
"Döviz likiditesinin desteklenmesi gereken dönemlerde altın kaynaklı işlemlerin kullanılması son derece doğal bir tercih.
İşlemlerin önemli bir kısmı vadeli altın-döviz takası niteliğinde. Yani vadesi geldiğinde söz konusu altınlar yeniden rezervlerimize geri dönecek.
Rezerv yönetimi ve likidite araçlarımız konusunda proaktif, esnek ve kontrollü yaklaşım izliyoruz. Amacımız fiyat istikrarını ve finansal istikrarı güçlendirmek.
Enflasyonla mücadelemizi olumsuz etkileyen dışsal bir durumla karşı karşıyayız. Dezenflasyon sürecinin devamı için gereken sıkılığı sağlamakta kararlıyız
Bankaların TCMB ile swap işlemlerine yeniden yönelmesi sistemde döviz likiditesi sıkıntısı olmadığını ve kur rejiminin sağlıklı işlediğini gösteriyor"