Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan "Yatırımın Yeni Odağı Geleceğe Değer Üretmek" zirvesinde konuşuyor.
Karahan, sıkı para politikası duruşu sayesinde iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğini belirterek, şokların etkisinin hafiflemesiyle dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını söyledi.
Karahan'ın konuşmasında öne çıkan ifadeler:
"Sıkı para politikası duruşu sayesinde iç talepteki yavaşlama belirginleşti"
"Şokların etkisi hafifledikçe dezenflasyon süreci yeniden ivme kazanacak"
"Temmuz ayından itibaren enflasyon ana eğiliminde gerileme görüldü"
"Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz"
"Enflasyonun kalıcı olarak düşmesi yatırım için daha elverişli ortam oluşturuyor"
"Fiyat istikrarı uzun vadeli yatırım kararları için önemli zemin oluşturuyor"
"Artan verimlilik reel sektörün sürdürülebilir büyüme potansiyelini destekliyor"
"Sıkı para politikası ile enflasyonun gerilemeye başlamasıyla birlikte tarım gibi sektörlerde verimlilik artışı sağlandı"
"Yakın dönem enflasyon gelişmeleri dezenflasyonda önemli gelişme kaydettiğimizi gösteriyor"
"Enflasyonun ana eğilimi yavaşlıyor"
"Temmuz ayından itibaren ana eğilimde yeniden gerileme gördük"
"Eylül itibarıyla alt gruplara bakınca enerji dışında yıllık enflasyon geriledi"
"Bu yıl dezenflasyondaki ivme kaybı jeopolitik gelişmeler kaynaklı"
"Kira artışları kayda değer şekilde yavaşladı hizmet enflasyonundaki atalet gücünü yitirdi"
"Göstergeler iç talepteki zayıf seyri teyit ediyor. İç talep koşullarının dezenflasyon sürecine desteği önemli"
"Enflasyon beklentileri ihtiyatlı duruşun sürmesini gerektiriyor. Enflasyon beklentilerindeki bozulma sınırlı kaldı ancak risk unsuru olmaya devam ediyor"
"Yurt içi yerleşiklerin Türk Lirası tercihi güçlü kalmaya devam ediyor"