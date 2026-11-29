Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu koruyacaklarını açıkladı. Londra'da iş dünyasıyla buluşan Karahan, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin yıl başında öngördüklerinden daha sınırlı kaldığını ve bunun temkinli olmayı gerektirdiğini belirtti.

Karahan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Avrupa Genel İdare Kurulu toplantısının gala yemeğinde yaptığı konuşmada para politikasına ilişkin şu mesajı verdi:

"Merkez Bankası olarak önceliğimiz fiyat istikrarıdır. Gelen verileri ve enflasyon görünümüne ilişkin riskleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuzu koruyacağız."

BEKLENTİLERDEKİ İYİLEŞME SINIRLI KALDI

Karahan, bu yıl jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarında sert artışa neden olduğunu, Merkez Bankasının da bu gelişmeye hızlı tepki verdiğini söyledi. Enerji şokunun fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirten Karahan, enflasyonun yılın büyük bölümünde yüzde 30 civarında seyretmesini buna bağladı.

Son aylarda enflasyonla mücadelede ilerleme kaydedildiğini ifade eden Karahan, sıkı para politikasının iç talebi yavaşlatmaya yardımcı olduğunu ve enflasyonun ana eğiliminin gerilemeye başladığını kaydetti. Hizmet sektöründe de iyileşme gözlemlediklerini belirterek yıllık kira enflasyonunun geçen yılki yüzde 66 seviyesinden bu yıl yüzde 40'a gerilediğini aktardı.

Zorlu dış koşullara rağmen enflasyon beklentilerinin genel olarak istikrarını koruduğunu söyleyen Karahan, özellikle hanehalkı ve firmaların beklentilerinde bir miktar düşüş olduğunu belirtti. Ancak bu iyileşmenin öngörülenden sınırlı kalmasının, adım atmayı sürdürmelerini ve temkinli olmalarını gerektirdiğini vurguladı.

İHRACATÇININ KÂR MARJINA REEL DEĞERLENME BASKISI

Dezenflasyon sürecinin iş dünyası açısından zorlayıcı olduğunun farkında olduklarını belirten Karahan, talebin yavaşladığı dönemlerde istihdam ve yatırım kararlarının güçleştiğini söyledi.

Karahan, bu süreçte Türk lirasının reel olarak değer kazanabileceğine işaret etti. Gelirlerini döviz cinsinden elde eden, maliyetlerinin büyük bölümünü ise Türk lirasıyla karşılayan ihracatçıların kâr marjları üzerinde bu durumun baskı oluşturabileceğini ifade etti.

Enflasyondaki kalıcı düşüşün iş dünyasının geleceğe yönelik kararlarını kolaylaştıracağını belirten Karahan, şöyle konuştu:

"Birçoğunuz aylar sonra teslim edeceğiniz bir ürün için bugünden fiyat vermenin ya da işletme maliyetini bilmeden yeni bir üretim hattına yatırım yapmanın ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi, bu kararların güvenle alınmasını kolaylaştıracaktır."

CARİ AÇIK UZUN DÖNEM ORTALAMASININ ALTINDA

Türkiye'nin enerji ihtiyacının büyük bölümünü ithalatla karşıladığını hatırlatan Karahan, yükselen enerji fiyatlarının ithalat faturasını artırdığını söyledi.

Buna karşılık enerji dışı dış ticaret dengesindeki iyileşme ve turizm gelirlerinin devam etmesinin, cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamasının altında kalmasına yardımcı olduğunu belirtti.

İNGİLTERE İLE TİCARET 24 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 24 milyar dolara ulaştığını aktaran Karahan, otomotiv, makine, tekstil ve metal başta olmak üzere birçok sektörde güçlü ticari ilişkiler kurulduğunu söyledi. İngiltere'nin Türkiye'nin önde gelen ekonomik ortaklarından biri olduğunu vurguladı.

Karahan, bu yılın ilk dokuz ayında Türkiye'nin İngiltere'den 3,2 milyon ziyaretçi ağırladığını, bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 350 bin kişi azaldığını kaydetti.

Finansal ilişkilerin de geliştiğini belirten Karahan, Londra ile İstanbul Finans Merkezi arasındaki ilişkileri derinleştirmek için fırsatlar bulunduğunu ifade etti. Yatırım kararlarında ekonomik bağların yanı sıra gelecek yıllar için güvenle planlama yapabilmenin önemine dikkat çekti.

Avrupa'da 39 noktada faaliyet gösteren MÜSİAD'ın şirketlerin yeni pazarlarda iş ortakları bulmasına katkı sağladığını söyleyen Karahan, kalıcı ticari ilişkilerin güven üzerine inşa edildiğini belirtti.

Konuşmasının büyük bölümünü İngilizce yapan Karahan, Türkçe kapanışında, "Enflasyonla mücadelemiz fiyat istikrarına ulaşana kadar devam edecek" dedi.