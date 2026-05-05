Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yaptı.

Karahan başta enerji ve ulaştırma hizmet fiyatlarında olmak üzere savaşın etkilerinin hissedildiğini belirterek, Nisan ayında da bu durumun enflasyon üzerindeki etkilerinin net bir biçimde görüldüğünü söyledi.

"SAVAŞ DEZENFLASYON SÜRECİNİ ETKİLESE DE KARARLILIĞIMIZ DEĞİŞMİYOR"

Enerji kaynaklı etkilerin kısa vadede devam edeceğini söyleyen Karahan "Bu etkilerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımaları ise para politikası duruşumuzla şekillenecek.

Önümüzdeki dönem para politikası kararlarını alırken bu unsurları göz önüne alacağız. Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor. Önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını temel amacımız olan fiyat istikrarı doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

KÜRESEL EKONOMİDE YAVAŞLAMA BEKLENTİSİ

2026'da küresel büyümenin belirgin şekilde ivme kaybetmesinin beklendiğini ifade eden Başkan, Türkiye'nin dış talebinin de zayıflayacağını öngördü.

Karahan cari açığın yılın ilk çeyreğinde, dış ticaret ve hizmetler dengesindeki görünüme bağlı olarak artmakla beraber, millî gelire oran olarak tarihsel ortalamaların altında kalmayı sürdürdüğüne vurgu yaparak "Savaşın enerji fiyatlarında tetiklediği hızlı yükseliş, mart ayında enerji ithalatında belirgin artışa neden oldu. Bir önceki çeyreğe göre gerileyen altın ithalatı cari dengeye pozitif katkı verdi.

Ancak, korumacı önlemlerin halihazırda küresel talep üzerinde oluşturduğu aşağı yönlü risklere, jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki artışın faaliyeti sınırlayıcı ikincil etkileri kaynaklı riskler de eklendi.

Bu gelişmeler yılın geri kalanında dış ticaret açığı üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırıyor. 2026'da cari açığın millî gelire oranının uzun dönem ortalamasının altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

İKİNCİL ETKİLER ÖNEM TAŞIYOR

Enflasyon değerlendirmesinde Karahan kira ve eğitim kalemlerinde azalan katılığın dezenflasyonu desteklediğini, kira ve eğitimdeki dezenflasyonun devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Karahan jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkilerin önem taşıyacağını dile getirdi.