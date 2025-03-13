Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'a, Foreign Policy Association (FPA) Medal ödülü verildi. New York’ta düzenlenen törende, Karahan'a, TCMB'nin uluslararası kuruluşlar ve küresel merkez bankalarıyla ilişkileri ve kamuoyunun bilgisini artırmaya yönelik çalışmalarından dolayı FPA Medal ödülü takdim edildi. Karahan, burada konuşma yaptı.

KARAHAN'DAN FAİZ VE DEZENFLASYON MESAJI

Fatih Karahan, talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Karahan, ABD'deki temasları sırasında Anadolu Ajansının (AA) New York Ofisini ziyaret etti.

Burada gündeme ilişkin soruları da yanıtlayan Karahan, son dönemde enflasyonda gerçekleşen gerilemenin baz etkilerinden ziyade sıkı para politikasının da etkisiyle ana eğilimdeki düşüşten kaynaklandığını değerlendirdiklerini söyledi.