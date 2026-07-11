Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da gerçekleştirdiği "Enflasyon ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı sunumda enflasyon, ekonomik aktivite ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sunumda, enflasyondaki gerilemenin devam ettiği ancak bölgesel çatışmaların dezenflasyon sürecini yavaşlattığı belirtilirken, ekonomide sıkı finansal koşulların etkisiyle yavaşlamanın sürdüğü ifade edildi.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Sunumda, yıllık tüketici enflasyonunun Mayıs 2024'teki yüzde 75,5 seviyesinden Haziran 2026 itibarıyla yüzde 32,1'e gerilediği bilgisi paylaşıldı.

Buna karşın gıda ve enerji fiyatlarında arz kaynaklı gelişmelerin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu kaydedildi. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre enerji fiyatları mart ve nisan aylarında aylık ortalama yüzde 9,6 yükselirken, mayıs ve haziran döneminde yüzde 0,5 geriledi. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise aynı dönemde aylık ortalama artış yüzde 1,9 olarak gerçekleşti.

HİZMET ENFLASYONUNDA YAVAŞLAMA

Sunumda, kira ve eğitim kalemlerinde fiyat artışlarının hız kesmesinin hizmet enflasyonundaki düşüşü desteklediği belirtildi.

Öte yandan temel mal enflasyonunda son dönemde artış gözlendiği ifade edilirken, özellikle çekirdek mal grubundaki fiyat hareketlerinin yakından izlendiği aktarıldı. Haziran ayında enflasyonun ana eğilimini gösteren üç aylık ortalama yüzde 2,3'e yükselirken, medyan enflasyon yüzde 2,1 olarak hesaplandı.

EKONOMİDE BÜYÜME İVMESİ YAVAŞLADI

Karahan'ın sunumunda ekonomik faaliyetteki yavaşlamaya da yer verildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ekonomi, 2025'in ikinci çeyreğinde yüzde 1,3, üçüncü çeyreğinde yüzde 1 ve son çeyreğinde yüzde 0,4 büyüdü. 2026'nın ilk çeyreğinde ise büyüme yüzde 0,1 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranının tarihsel ortalamaların altında kaldığı belirtilirken, talep göstergelerinde de zayıflama görüldü. İkinci çeyrekte reel kart harcamaları yüzde 1,4, otomobil satışları yüzde 11,5 ve dayanıklı tüketim mallarına yönelik reel kart harcamaları yüzde 0,8 geriledi. Altın hariç perakende satış hacmindeki çeyreklik artış ise yüzde 0,7 oldu.

KREDİ BÜYÜMESİ YAVAŞLADI

Sunumda kredi hacmindeki artış hızının da gerilediği ifade edildi.

Kur etkisinden arındırılmış ve 13 haftalık yıllıklandırılmış verilere göre 2026'nın ikinci çeyreğinde perakende krediler yüzde 36,3, ticari krediler yüzde 22,5 ve toplam krediler yüzde 25,9 büyüdü. Talepteki dengelenmenin ve kredi büyümesindeki yavaşlamanın dezenflasyon sürecini desteklediği belirtildi.

JEOPOLİTİK GERGİNLİK CARİ DENGEYİ ETKİLEDİ

Sunumda bölgesel çatışmaların ekonomi üzerindeki etkilerine de değinildi.

Karahan, enerji ithalatının çatışmalar nedeniyle arttığını, ihracatın ise dirençli seyrini koruduğunu ifade etti. Altın ve enerji hariç ithalatın kontrol altında kaldığı belirtilirken, dış ticaret açığının yılın ikinci çeyreğinde daraldığı kaydedildi. Turizm gelirleri üzerindeki olumsuz etkinin ise sınırlı olduğu aktarıldı.

Sunumun sonuç bölümünde, bölgesel çatışmaların dezenflasyon sürecinde gecikmeye neden olduğu değerlendirmesine yer verildi.

PARA POLİTİKASINDA SIKI DURUŞ SÜRECEK

Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini vurguladı.

Para Politikası Kurulu'nun faiz kararlarını gerçekleşen ve beklenen enflasyon ile enflasyonun ana eğilimini dikkate alarak toplantı bazında vereceği belirtildi. Enflasyon görünümünde hedeflerden belirgin bir sapma oluşması halinde ise para politikası araçlarının yeniden sıkılaştırılacağı ifade edildi.