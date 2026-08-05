Küresel piyasalarda dolar zayıflarken ve Merkez Bankası'nın rezerv satışlarıyla yapılan müdahalelere rağmen iç piyasada döviz rekor tazeliyor.

ABD ile İran arasındaki barış görüşmeleri ve İran'ın açıklamaları petrolün düşmesine ve enflasyon üzerindeki baskıyı azaltmasına neden oldu. Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklanırken ABD'de açıklanacak istihdam verileri doları zayıflatıyor.

DOLAR KÜRESELDE DÜŞÜYOR TÜRKİYE'DE YÜKSELİYOR

Küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin etkisiyle güne satıcılı bir seyirle başlayan dolar endeksi, 99,786 puan seviyesine kadar geriledi. Uluslararası piyasalarda takibi yapılan endeksin son bir aylık zaman diliminde kaydettiği toplam düşüş oranı ise yüzde 1,06 olarak kayıtlara geçti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN DOLAR/TL ZİRVEDE

Dünya genelinde doların ivme kaybetmesi ve iç piyasada rezerv satışları kanalıyla yükselişin baskılanmaya çalışılmasına karşın, yurt içi döviz piyasasında yukarı yönlü ivme korunuyor. Piyasa müdahalelerine rağmen Dolar/TL 47,58 seviyesini görerek tarihi zirvesini yeniledi.

EURO 55 SINIRINDA STERLİN DE TIRMANIYOR

Zayıflayan dolar karşısında küresel ölçekte güç kazanan Euro, iç piyasada 54,94 TL seviyesine tırmanarak 55 TL psikolojik eşiğine dayandı. İngiliz sterlininin 64,08 TL seviyesinden işlem gördüğü piyasalarda, kurlardaki rekor seviyeler geçerliliğini koruyor.