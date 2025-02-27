Dolarda geçen hafta itibarıyla 37 liraya doğru giden hızlı hareket Merkez Bankası’nın (TCMB) yeniden rezerv satışına başlamasına yol açtı. TCMB’nin 14 Şubat’ta toplam rezervleri 173.2 milyar dolarla rekor kırdı fakat bu tarihten itibaren piyasaya dolar satışı yeniden başladı. Ekonomistlerin TCMB bilanço verilerinden yaptıkları hesaplamalara göre, rezervlerde 10 milyar doları geçen hafta, 3 milyar doları da son iki günde olmak üzere, 14 Şubat’tan bu yana 13 milyar dolarlık erime görüldü.

ESKİ TCMB GERİ DÖNDÜ

2020 yılından itibaren doları kontrol etmek için milyarlarca dolarlık döviz satışı yapan Merkez Bankası, 2023 yılı Mayıs seçimlerinin ardından Mehmet Şimşek ve yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle, piyasaya müdahaleyi azaltmış aksine piyasadan dolar almaya başlamıştı.

Böylelikle eksi 65 milyar dolara kadar düşerek ülkeyi finansal kırılganlığa sürükleyen net rezervler yeniden iyileşme gösteriyordu. Ancak kasasını dolduran Banka, doların ateşinin çıkmasıyla yeniden cephaneye sarıldı. Merkez Bankası’nın döviz talebini karşılamasıyla dolar 14 Şubat’tan bu yana yüzde 0.9’luk düşük bir oranda yükseldi. Gelinen noktada, swap ve hazine dövizleri hariç TCMB’nin net rezervleri 50 milyar dolar seviyesine kadar geriledi.

Söz konusu rakam 2 hafta önce 61.3 milyar dolar ile rekor kırmıştı. TÜSİAD soruşturmalarıyla başlayan süreç cuma günü ‘Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu, kabine değişikliği’ dedikodularıyla birleşince rezervler üzerinde büyük bir tahribat yarattı. Ekonomistlere göre, TCMB cephanesini kullanarak olası bir döviz talebinde kur üzerinde ciddi bir volatiliteye izin vermeyecek.

‘Piyasa ürktü, dolar hareketlendi’

14 Şubat’tan bu yana Merkez Bankası rezervlerinde 13 milyar dolara yakın erime hesapladığını kaydeden İktisatçı Mahfi Eğilmez bir televizyon kanalında şunları söyledi: “Son haftalarda kurda da biraz hareket var. Büyük bir hareket değil 36’nın üzerine gitti. Çünkü rezervlerde erime var. Son siyasi gelişmeler, açıklamalar biraz piyasada ürküntüye yol açmış görünüyor. Bu etkiyle insanlar belli ki dolara döndüler. Merkez Bankası dolar sundu piyasaya.”