Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 2. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu. Karahan, Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon beklentisinin değişmediğini duyurdu.
Karahan, "TCMB'nin 2025 yıl sonu gıda fiyatları tahmini %26,5 (Önceki %24,5) oldu. Enflasyonun 2025 yıl sonunda %24 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2026 yıl sonunda %12,00 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.
İşte Karahan'ın konuşmasından önemli satır başları:
-Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz.
-Mart ve Nisan aylarında finansal piyasalarda yaşanan hareketlilik karşısında, TCMB olarak proaktif bir biçimde gerekli adımları attık.
-Önümüzdeki dönemde de para politikasındaki kararlı duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz.
-Küresel ticaret ve ekonomi politikalarına dair belirsizlik yüksek seviyelerini koruyor.
"TARİFE ADIMLARI KÜRESEL ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ ARTIRDI"
-Tarife adımları küresel enflasyon beklentilerini bir miktar artırmıştır.
-Sıkı para politikası sonucu talep kompozisyonu daha dengeli hale gelmiştir.
-Sanayi ve hizmet üretimi ilk çeyrekte artmıştır.
-İşgücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkıdır.
-Yurt içi talep ivme kaybetmekle beraber öngörülenin üzerinde seyretmiştir.
"TALEP KOŞULLARININ ENFLASYONU DÜŞÜRÜCÜ ETKİSİ AZALDI"
-İlk çeyrekte talep koşullarının enflasyonu düşürücü etkisi azalmıştır.
-2025 yılında cari açığın milli gelire oranının, 2024 yılına kıyasla bir miktar daha yüksek olmakla birlikte, uzun dönem ortalamalarının altında kalacağını tahmin ediyoruz.
"DEZENFLASYON SÜRECİ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR"
-2024 haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz bir şekilde devam ediyor.
-Son üç aylık veriler ana eğilimde yatay bir seyre işaret etmektedir.
-Ana eğilim göstergeleri dezenflasyon sürecinin devamına işaret etmektedir.
-Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir.
-Temel mal enflasyonu nisan ayında güçlenmiştir.
"KUR ETKİSİ GEÇMİŞE GÖRE DAHA SINIRLI"
-Mevcut veriler kur etkisinin geçmişe göre daha sınırlı olduğunu ima etmektedir.
-Emtia fiyatlarındaki düşüşün dezenflasyonu desteklemesi beklenmektedir.
-Son yaşanan zirai don hadisesinden en çok etkilenen 16 ürünün tüketici sepetindeki payı yüzde 1,5 civarında.