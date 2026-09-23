Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül 2026 Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarına göre, hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 45,60 seviyesinde kaldı. Dolar/TL beklentisi ise 55,90 TL'ye yükseldi. Ankete göre vatandaşların yatırım tercihlerinde altın yeniden öne çıktı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 45,6'DA

TCMB'nin 7-15 Eylül tarihleri arasında 3 bin 280 hanenin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi ağustosa göre yalnızca 0,02 puan artarak yüzde 45,60 oldu. Hanehalkının yüzde 65,2'si, enflasyonun mevcut seviyesinin üzerinde olacağını öngörüyor.

FİYATLARDA GIDA VE ENERJİ ÖN PLANA ÇIKTI

Ankete katılan hanehalkı, son bir yılda fiyatı en çok artan ürün grubu olarak gıdayı işaret etti. Gıdada artış beklentisi yüzde 37,8'e gerilerken, yakıt ve enerji grubunun payı yüzde 36,2'ye yükseldi. Önümüzdeki 12 ayda da fiyatların en çok gıdada artması bekleniyor.

DOLAR BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Hanehalkının 12 ay sonrası dolar beklentisi ağustosta 54,47 TL iken, eylülde 1,43 TL artışla 55,90 TL'ye çıktı. Yıl başında 52,3 TL olan beklenti, böylece 3,6 TL yükselmiş oldu.

KONUT FİYATLARINA İLİŞKİN BEKLENTİ DÜŞTÜ

Konut fiyatlarında yıllık artış beklentisi ise geriledi. Ağustosta yüzde 32,1 olan beklenti, eylülde 1,44 puan azalarak yüzde 30,69'a indi. Yıl başında yüzde 39,2 seviyesinde olan beklenti, eylülde yüzde 30,7'ye geriledi.

YATIRIMDA ALTIN YENİDEN ÖNE ÇIKTI

Vatandaşların yatırım tercihlerinde altın ağırlık kazandı. "Altın alırım" diyenlerin oranı yüzde 43'e yükselirken, ev, dükkan ya da arsa almayı tercih edenlerin oranı yüzde 33,6'ya düştü. Döviz tercihinde artış görülürken, borsa da yüzde 3,2 ile yükselişe geçti.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.