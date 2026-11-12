Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltmesiyle birlikte milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş zamlarına çevrildi.

Dört aylık enflasyon verisinin netleşmesinin ardından, kalan iki aylık veri beklense de şimdiden masadaki formüller ve olası senaryolar şekillenmeye başladı.

SSK, BAĞKUR VE MEMUR ZAM ORANLARI NETLEŞİYOR

Merkez Bankası'nın yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık kümülatif enflasyon yüzde 9,97 olacak. Buna göre:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan enflasyon oranına bağlı olarak yaklaşık yüzde 10 (kesin hesapla %9,97) zam alacak.

En düşük emekli aylığı 23.552 TL'den 25.900,13 TL'ye yükselecek.

Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkı ve yüzde 5'lik yeni dönem toplu sözleşme zammıyla birlikte yaklaşık yüzde 8 (kesin hesapla %7,91) oranında artış görecek.

(Aile yardımı ödeneği dahil) En düşük memur maaşı 70.224 TL'den 75.778,71 TL yükselmesi

En düşük memur emeklisi aylığı 31.527 TL'den 34.020,78 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETTE NİHAİ KARAR KOMİSYONUN

Enflasyon oranları asgari ücret beklentilerini de şekillendirse de, asgari ücrette doğrudan bir enflasyon formülü uygulanmıyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret tutarı; 5 devlet temsilcisi, 5 işçi temsilcisi ve 5 işveren temsilcisi olmak üzere toplam 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantılar sonucunda belirlenecek. Ancak geçen sene yapılan yüzde 30'luk zammın ardından bu sene de yüzde 30'luk bir zam yapılması bekleniyor. Yapılacak yüzde 30'luk zammın ardından 28.075,50 TL'lik asgari ücret 2027 yılında 36.498,15 TL olacak.

EMEKLİYE REFAH PAYI GÜNDEMDE

Salt enflasyon oranlarının emekli maaşları için düşük kalması ihtimaline karşı Ankara kulislerinde yeni formüller konuşuluyor. İktidar medyasının aktardığına göre, sadece enflasyon artışıyla yetinilmeyip yüzde 10 ila 15 bandında bir refah payı eklenmesi seçeneği üzerinde etki analizleri sürdürülüyor.

Bu çalışmaların en önemli ayaklarından birini ise taban aylıklar oluşturuyor. Mevcut enflasyon zammına ek olarak seyyanen destek seçenekleri değerlendirilirken, en düşük emekli aylığının 30-35 bin lira bandına çıkarılması hedefleniyor.

5 BİN LİRALIK EK ARTIŞ SENARYOSU

Haberde yer alan örnek hesaplamalara göre masadaki en güçlü formüllerden biri seyyanen artış. Mevcut sistemde en düşük emekli aylığı sınırı olan 23 bin 552 TL'ye yüzde 10 enflasyon artışı uygulandığında bu tutar 25 bin 907,20 TL'ye yükseliyor.

Bu rakama 5 bin TL seyyanen artış eklenmesi senaryosunda ise taban aylık 30 bin 907,20 TL seviyesine ulaşıyor.

EK ZAMDA PRİM GÜNÜ KRİTERİ

Gündemdeki düzenlemelerde öne çıkan bir diğer önemli detay ise seyyanen artışta kademeli bir sisteme geçilmesi. Önceki dönemlerde tüm taban aylıklara eşit yansıtılan artışların aksine, yeni formülde prim gün sayısı ve ödenen prim miktarı dikkate alınacak.

Bu sayede 3 bin 600 gün üzerinden asgari ücret düzeyinde prim ödeyerek emekli olan bir kişiyle, 7 bin gün üzerinden yüksek prim ödeyen bir kişinin alacağı ek artış farklılaşacak. Sisteme daha uzun süre ve daha yüksek prim ödeyen emeklilere daha yüksek ek ödeme yapılarak maaş adaletsizliğinin giderilmesi planlanıyor.

Tüm bu artışların doğrudan kök aylıklara uygulanacağı, zam sonrasında kök aylığı belirlenecek yeni taban tutarın altında kalan emekliler için ise Hazine desteğinin aradaki farkı tamamlamaya devam edeceği belirtiliyor.