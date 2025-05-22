Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ikinci Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştirdi.

Fatih Karahan Başkanlığında toplanan kurul, son olarak 7 Şubat tarihinde açıklanan yüzde 24 seviyesindeki yıl sonu enflasyon beklentisinde değişikliğe gitmedi. TCMB, 2026 yılının sonunda yüzde 12 ve 2027 yılının sonunda yüzde 8 enflasyon beklenildiğini belirtti.

7 Şubat'ta yapılan 1. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında enflasyon tahmin aralığı yüzde 19-29 olmuştu.

Toplantı sunumunda TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

'PARA POLİTİKASINDA KARARLI DURUŞ SÜRECEK

"Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz.

Mart ve Nisan aylarında finansal piyasalarda yaşanan hareketlilik karşısında, TCMB olarak proaktif bir biçimde gerekli adımları attık. Önümüzdeki dönemde de para politikasındaki kararlı duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz.

Küresel ticaret ve ekonomi politikalarına dair belirsizlik yüksek seviyelerini koruyor. Tarife adımları küresel enflasyon beklentilerini bir miktar artırmıştır.

Sıkı para politikası sonucu talep kompozisyonu daha dengeli hale gelmiştir. Sanayi ve hizmet üretimi ilk çeyrekte artmıştır. İşgücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkıdır.



Yurt içi talep ivme kaybetmekle beraber öngörülenin üzerinde seyretmiştir. İlk çeyrekte talep koşullarının enflasyonu düşürücü etkisi azalmıştır.

'CARİ AÇIĞIN MİLLİ GELİRE ORANI YÜKSELDİ'

2025 yılında cari açığın milli gelire oranının, 2024 yılına kıyasla bir miktar daha yüksek olmakla birlikte, uzun dönem ortalamalarının altında kalacağını tahmin ediyoruz. 2024 haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Son üç aylık veriler ana eğilimde yatay bir seyre işaret etmektedir. Ana eğilim göstergeleri dezenflasyon sürecinin devamına işaret etmektedir. Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir.



Temel mal enflasyonu nisan ayında güçlenmiştir. Mevcut veriler kur etkisinin geçmişe göre daha sınırlı olduğunu ima etmektedir. Emtia fiyatlarındaki düşüşün dezenflasyonu desteklemesi beklenmektedir.

ZİRAİ DONDAN ETKİLENEN ÜRÜNLERİN ENFLASYONDAKİ PAYI YÜZDE 1,5

Son yaşanan zirai don hadisesinden en çok etkilenen 16 ürünün tüketici sepetindeki payı yüzde 1,5 civarında. Enflasyon beklentileri dezenflasyon patikamızın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu görünüm para politikasındaki sıkı ve kararlı duruşumuzu korumayı gerekli kılıyor.

Piyasa işleyişi içinde attığımız proaktif adımlar sıkı para politikası duruşunu destekledi. Alınan tedbirlerin etkisiyle finansal piyasalarda oynaklık azalmıştır.

'FİNANSAL KOŞULLARDAKİ SIKILIK DEVAM ETMEKTE'

Finansal koşullardaki sıkılık devam etmektedir. Portföy tercihlerinde dövize yönelim sınırlı olmuştur.



Orta vadeli tahminler oluşturulurken, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir iyileşme sağlanana kadar, para politikasındaki sıkı duruşun sürdüreceğimizi esas aldık.

Yatırımcıların TL'ye yönelik risk algısında toparlanma oldu. Attığımız adımların katkısıyla oynaklık azaldı.

Finansal koşullardaki sıkılık devam ediyor. Ticari kredi artışı büyüme sınırları ile uyumlu ilerliyor.

KKM bakiyesinin azalması TCMB bilançosu üzerindeki riskleri azaltıyor.