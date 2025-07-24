Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), temmuz ayı politika faizi kararını açıkladı. Kurul, beklentiler doğrultusunda 300 baz puanlık indirim yaparak politika faizini yüzde 46 seviyesinden yüzde 43'e indirdi.
Enflasyonun ana eğiliminin haziran ayında yatay seyrettiği vurgulanan açıklamada, temmuz ayında ise geçici nedenlerle aylık enflasyonda artış beklendiği ifade edildi. Talep koşullarının dezenflasyon sürecine katkı sunduğu belirtilirken, küresel korumacılık eğilimleri ve jeopolitik gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.
DÖVİZ KURLARI YÜKSELDİ
Kararın ardından piyasalarda hareketlilik görüldü. Dolar/TL, Euro/TL ve gram altın yükselişe geçti.
Dolar/TL karardan önce 40,45 seviyesinde bulunurken, kararın ardından 40,49 seviyesine yükselerek rekor seviyesine yaklaştı.
Euro/TL karardan önce 47,67 seviyesinde bulunuyordu. Faiz indiriminin ardından 47,71 seviyesine yükseldi.
Gram altın, karar önce 4 bin 377 liradaydı. Karardan hemen sonra 4 bin 381 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul ise karardan önce 10 bin 635 puanda bulunuyordu. Faiz indiriminin ardından 10 bin 652 puana yükseldi.
KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI
GECELİK BORÇ VERME FAİZİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde indirime gitti. Banka, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 43'e çekti.
MERKEZ BANKASI'NIN 3 TOPLANTISI KALDI
Temmuz ayındaki toplantı, yılın 6. PPK toplantısı olacak. Merkez Bankası'nın resmi PPK takvimine göre yılın kalan toplantı tarihleri şöyle:
-11 Eylül 2025
-23 Ekim 2025
-11 Aralık 2025
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