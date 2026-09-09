Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların odaklandığı yılın 6. Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını yarın duyuracak. Ağustos ayında beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verileri ve normale dönen fonlama mekanizması eylül ayında sembolik bir indirim beklentisi oluştursa da 100 dolar sınırına dayanan küresel petrol fiyatları hesapları değiştirdi. Ekonomi uzmanları ve piyasa aktörleri, Merkez Bankası'nın mevcut riskler karşısında politika faizini pas geçeceği görüşünde birleşiyor.

PİYASA ANKETLERİNDE 'SABİT TUTMA' BEKLENTİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Matriks Haber tarafından gerçekleştirilen piyasa anketinde eylül ayı toplantısında politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılması görüşü ağırlık kazandı. İlk faiz hamlesine ilişkin tahmin veren ekonomistlerin medyan beklentisi, yılın kalan iki toplantısında kademeli indirimlerin başlayacağı yönünde şekillendi. Anket sonuçlarına göre 2026 yıl sonu haftalık repo faiz beklentisi yüzde 35,00 seviyesinde korunurken, 2027 yıl sonu beklentisi ise yüzde 26,00 olarak kaydedildi.

Ocak ayında atılan 100 baz puanlık indirim adımının ardından geride kalan dört toplantıda faiz oranlarında değişikliğe gitmeyen TCMB, ağustos ayında haftalık repo ihalelerine yeniden başlayarak fonlama süreçlerinde normalleşme adımını atmıştı.

ULUSLARASI KURUMLAR VE UZMANLARIN DEĞERLENDİRMELERİ

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley yayımladığı son raporda, TCMB'nin eylül ayında politika faizini yüzde 37'de sabit tutacağını öngördü. Kurum analizinde, dezenflasyon sürecinin yılın son çeyreğinde yeniden ivme kazanmasıyla temkinli bir gevşeme döngüsünün başlayacağı ve politika faizinin yıl sonunda yüzde 35 seviyesine, 2027 sonunda ise yüzde 27,50'ye gerileyeceği tahmin edildi.

Piyasa uzmanları ise enerji piyasasındaki yukarı yönlü hareketin kısa vadede faiz indirimi alanını daralttığına dikkat çekiyor. Yıllık enflasyonda baz etkisiyle düşüş görülse dahi tırmanan petrol fiyatlarının TCMB’nin temkinli duruşunu sürdürmesine yol açacağı belirtiliyor.

TEPAV'DAN ERKEN İNDİRİM UYARISI

TEPAV Para Politikası Çalışma Grubu tarafından yayımlanan değerlendirme notunda ise enflasyondaki atalete dikkat çekilerek zamanından önce yapılacak bir faiz indiriminin para politikasının güvenilirliğini zedeleyebileceği uyarısı yapıldı. Notta, politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulması gerektiği vurgulanırken; 2026 ve 2027 yıl sonu enflasyon hedeflerine ulaşmanın mevcut piyasa koşullarında zorlaştığı ifade edildi.