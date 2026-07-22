Ekonomi gündeminin en önemli başlıklarından biri olan Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sona eriyor. Para Politikası Kurulu (PPK), Fatih Karahan başkanlığında yarın toplanarak piyasaların yönünü çizecek olan yılın beşinci faiz kararını saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşacak.

UZMANLARDAN FAİZ BEKLENTİSİ

Merkez Bankası, bir önceki PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında değişikliğe gitmemiş ve yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı. Mevcut toplantı öncesi piyasadaki genel beklentiler de bu yönde şekilleniyor.

Süreci değerlendiren Ekonomist Tonguç Erbaş, bankadan yeni bir politika değişikliği veya gecelikten haftalık fonlamaya geçiş gibi bir hamle beklemediğinin altını çizdi. Erbaş şunları söyledi:

"Herhangi bir politika değişikliği faizde veya gecelikten haftalık fonlamaya geçiş gibi bir karar almayacağını düşünüyorum. Sadece bir önceki toplantıdan farklı açıklayacağı metin içerisinde daha iyimser bir enflasyon beklentisi, talebin azaldığına, kredi büyümesinin yavaşladığına ve önümüzdeki günlerde patikanın aşağı doğru olmasını beklediğini ifade edecektir."

GÖZLER KARAR METNİNDE

Yarın saat 14.00'te açıklanacak kararda sadece faiz oranı değil, beraberinde yayımlanacak karar metni de yatırımcıların yakın takibinde olacak. Özellikle son dönemdeki jeopolitik gelişmelerin metne nasıl yansıyacağı ve enflasyon dinamiklerine dair düşülecek notlar büyük merak konusu.

Karar metninde verilecek mesajların, önümüzdeki dönem uygulanacak para politikası çerçevesi açısından güçlü bir sinyal niteliği taşıması bekleniyor.