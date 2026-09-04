Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) son gelişmelerin ardından küresel finans devi BBVA Research, Türkiye ekonomisine ilişkin beklenti raporunu yeniledi. Açıklanan verilerin tahminlerin altında kalması üzerine kurum, yıl sonu enflasyon hedefini korurken politika faizinde indirim takvimini öne çekti.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 30

Türkiye'de ağustos ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 1,84 oranında yükseldi. Bu tablo, piyasadaki yüzde 1,95'lik konsensüsün ve BBVA Research'ün kendi beklentilerinin altında bir artışa işaret etti. Verinin ardından yayımlanan raporda, küresel enerji fiyatlarındaki oynaklık, tedarik zincirlerindeki aksamalar ve enflasyon katılığı gibi faktörler dikkate alınarak yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30 seviyesinde sabit bırakıldı.

EYLÜL AYINDA BAZ ETKİSİ ÖNE ÇIKACAK

Değerlendirmede, eylül ayı fiyat artışlarında zamana bağlı güncellemelerin etkili olacağı ifade edildi. Ancak talebe dayalı baskıların azalması ve geriye dönük endekslemeyi sınırlayan adımların fiyat artış hızını dizginleyebileceği kaydedildi. Gıda ve enerji kalemlerinde yaşanacak olası bir istikrar senaryosunda, eylül ayı enflasyonunun yüzde 2,0 civarında şekilleneceği ve elverişli baz etkisiyle yıllık TÜFE'nin yüzde 30 bandına yakınsayacağı öngörüldü.

FAİZ İNDİRİMİNDE EKİM SENARYOSU ÖNE ÇIKTI

Jeopolitik gerilimlerin tırmanmadığı ve uygulanan ihtiyatlı politika bileşiminin yılın ikinci yarısında devam ettiği varsayımı altında BBVA Research, TCMB'nin likidite ve fonlama süreçlerindeki normalleşme hızına dikkat çekti. Kurum, daha önce aralık ayı için öngördüğü 100 baz puanlık ilk politika faizi indiriminin ekim ayında gerçekleşmesini beklediğini ilan etti. Tahmin doğrultusunda politika faizinin yüzde 36 seviyesine düşürüleceği ve yıl sonuna kadar bu seviyede muhafaza edileceği öngörüldü.