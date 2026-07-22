Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, CNBC-e yayınında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Merkez Bankasının faiz kararı, sanayide kapasite kullanımı, üretim destekleri ve jeopolitik gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Özdemir, faizlerin mevcut seviyede kalmasının daha olası olduğunu dile getirdi.

FAİZ KARARINDA BEKLENTİ SABİT BIRAKILMASI YÖNÜNDE

Merkez Bankasının yarın açıklayacağı para politikası kararına ilişkin görüşlerini paylaşan Özdemir, politika faizinde değişiklik beklemediğini söyledi.

Fonlama maliyetinde sınırlı bir düzenleme yapılabileceğini belirten Özdemir, gecelik repo ihalelerinde değişiklikle fonlama maliyetinin yüzde 40 seviyesinden yüzde 37'ye çekilebileceğini ifade etti. Orta Doğu'da yeniden yükselen jeopolitik risklerin faiz indirimi beklentilerini zayıflattığını kaydeden Özdemir, ağustos ayında Para Politikası Kurulu toplantısı bulunmaması nedeniyle sürecin eylül ayına taşınmasının daha uygun olacağını dile getirdi.

ATIL KAPASİTENİN ÜRETİME KAZANDIRILMASI ÇAĞRISI

Son altı aylık dönemde bilgi ve iletişim sektörü dışında birçok alanda daralma yaşandığını belirten Özdemir, mevcut üretim kapasitesinin daha etkin kullanılmasına yönelik adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Üretim kapasitesinin ihtiyacın üzerinde olduğu alanlarda yeni yatırımların sınırlandırılmasını öneren Özdemir, kullanılmayan kapasitenin kamu desteğiyle tedarik zincirlerine dahil edilmesi gerektiğini ifade etti. Bazı sektörlerde kapasite kullanım oranlarının yüzde 50'nin altında kaldığını belirten Özdemir, bu durumun verimlilik açısından değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

İNŞAATTA YAVAŞLAMA VE DESTEK PAKETLERİ

İnşaat sektöründe son üç çeyrekte büyüme eğiliminin zayıfladığına işaret eden Özdemir, yaşanan yavaşlamanın yalnızca faiz indirimiyle çözülemeyeceğini söyledi.

Üretim ve ihracata yönelik mevcut destek mekanizmalarını da değerlendiren Özdemir, tüm sektörlerin aynı ölçüde bu desteklerden yararlanamadığını belirtti. Özellikle teknolojik dönüşüm sağlayacak firmalara yönelik hedefli desteklerin daha faydalı olacağını ifade eden Özdemir, mevcut koşullarda ilave genel destek paketi beklemediğini söyledi.

"PLANSIZ FAİZ İNDİRİMİ YENİ SORUNLAR DOĞURABİLİR"

Faiz indiriminin tek başına çözüm olmayacağını vurgulayan Özdemir, düşük finansman maliyetinin plansız yatırımları teşvik etmesi halinde yeni atıl kapasite oluşabileceğini belirtti.

Bu nedenle kredi maliyetlerini düşürmeye yönelik adımların üretim planlamasıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Özdemir, aksi durumda ekonomide farklı sorunların ortaya çıkabileceğini söyledi.

JEOPOLİTİK RİSKLERİN EKONOMİK ETKİSİ DEĞERLENDİRİLDİ

ABD ile İran arasındaki gerilimin ekonomik etkilerine de değinen Özdemir, mevcut tablonun Rusya-Ukrayna Savaşı dönemine göre daha sınırlı sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Enerji ithalatı verilerine dikkati çeken Özdemir, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk döneminde enerji ithalatının yaklaşık 19 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini, mevcut süreçte ise bu rakamın 14 milyar dolar olduğunu söyledi. Enerji kaynaklı dış ticaret açığının önceki döneme göre daha düşük seyrettiğini belirten Özdemir, cari açığın yönetilebilir durumda olduğunu ve savaşın finansal etkisinin önceki jeopolitik krize kıyasla daha sınırlı kaldığını kaydetti.