Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı sonrası döviz kurları harekete geçti. Dolar/TL kuru yeni bir rekora imza atarken, euro/TL ise yönünü yukarı çevirdi.
Merkez Bankası yılın beşinci faiz kararını dün açıkladı. Merkez Bankası, faizde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu.
Merkez Bankası tarafından yayımlanan karar metninde "Enflasyonun ana eğilimi, haziran ayında sınırlı bir miktar gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir." ifadesine yer verildi.
Duyuruda, jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarının yeniden yükselme eğilimine girdiği belirtilerek, yakın döneme ilişkin verilerin iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret ettiği kaydedildi.
DOLAR KURU REKOR KIRDI
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası, dolar/TL kuru güne yükselişle başladı. Dolar/TL kuru bugün sabah seansında 09.13'te 47,34 seviyesine yükselerek rekor tazeledi.
Euro/TL dün hafif satıcılı seyir sergiledikten sonra yeni günde yönünü yukarı çevirdi. Euro/TL bugün 09.13'te 53,91 seviyesinde yükseldi.
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