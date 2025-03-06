Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününe rekora yakın yatay seyirde başladı.
Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi tarifeleri ons altın fiyatlarının artmasına yatırımcıların güvenli liman olan altına koşmasına neden oldu. Yurt içinde de pazartesi günü açıklanan enflasyon verileri ve bugünkü Merkez Bankası'nın faiz kararı altın fiyatlarının düştüğü noktadan tekrar toparlanmasını sağladı.
GRAM ALTINDA SON DURUM
Gram altın fiyatları ons fiyatının artmasından dolayı dolar/TL kuruna da bağlı olarak yeni güne 3.415,34 TL'den başlarken, çeyrek altın 5.584,09 TL'den işlem görürken altının onsu ise 2.920,58 dolar seviyesinde seyrediyor.