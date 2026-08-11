Çarşamba günü açıklanacak kritik ABD TÜFE verisi öncesinde piyasalarda temkinli bir bekleyiş sürüyor. Dün yükselişe geçen dolar endeksi bugün hafif gerileyerek 99,81 puan seviyesine çekildi. ABD-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'na dair tırmanan jeopolitik gerilimin gölgesinde, küresel piyasalar Fed'in faiz patikasına yön verecek enflasyon rakamlarına kilitlendi. Dünyada dolar değer kaybederken, yurt içinde rekor serisi hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın müdahalesi de dolar kurunun yükselmesini engelleyemiyor. ABD-İran savaşının başından bu yana kuru koruma adımlarını sürdüren Merkez Bankası'nın tüm müdahalelerine rağmen, dolar kuru 47,74 TL'ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi. Küresel dolardaki gerilemeyle birlikte değer kazanan euro yeniden 55,15 TL seviyesine tırmanırken, İngiliz sterlini de 64,56 TL'ye yükseldi.

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