Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), CHP’ye yönelik “mutlak butlan” kararının etkili olduğu haftada yaklaşık 7 milyar dolarlık döviz satışı yaptı.

İşlemlerin büyük bölümünün kararın açıklandığı perşembe günü gerçekleştiği belirtildi.

Reuters’ın bankacılara dayandırdığı hesaplamalara göre, yaklaşık 7 milyar dolarlık döviz satışının büyük kısmı CHP kararının ardından yapıldı.

Bu tutarın yaklaşık 3 milyar dolarlık kısmının doğrudan karar sonrası işlemlerden oluştuğu ifade edildi.

Satışların kalan bölümünün ise CHP kararı öncesinde, İran Savaşı kaynaklı piyasa endişeleri nedeniyle gerçekleştiği aktarıldı.

Reuters’ın ulaştığı iki bankacının hesaplamalarına göre TCMB’nin net rezervleri geçen hafta yaklaşık 5 milyar dolar azalarak 47 milyar dolara geriledi.

Swap hariç net rezervlerin ise 8,5 milyar dolar düşüşle 29 milyar dolara indiği hesaplandı.

Altın ve dövizden oluşan toplam rezervin de 8,5 milyar dolar azalışla 160 milyar dolar seviyesine gerilediği bildirildi.