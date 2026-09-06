Hatem Mırçık / Korkusuz



Ankara'daki Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü’nde işe yeni başlayan kadın personel, aynı yerde görevli Necati isimli erken personelin tacizine uğradı. Bunun üzerine kadın, durumu amirine bildirip şikayetçi oldu. Amirleri tacizciyi disipline vereceğine iddiaya göre olayın üstünü örtmeye çalıştı.



"NECATİNİN CİVCİVLERİ" DİYE DALGA GEÇTİLER



Aynı erkek personelin başka bir kadın personele de aynı şekilde tacizde bulunduğu, bu olayın da üstünün örtüldüğü belirtildi. Üstelik mağdur kadınlarla, “Necati’nin civcivleri’ diye dalga geçildi. Tacize uğrayan personel stresten beyin kanaması geçirip anjiyo olunca olay büyüdü.



MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ



Skandalın araştırması için müfettişler görevlendirildi. Müfettişlerin soruşturma ve araştırması geçen hafta tamamlandı. Müfettiş raporlarına göre tacizle suçlanan personel ile olayın üstünü örtmeye çalışan amirleri hakkında idari ve adli işlem yapılabileceği bildirildi





