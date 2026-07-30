Suriye Merkez Bankası Başkanı Raslan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TCMB Başkanı Karahan'ı Şam'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Raslan, "Resmi protokollerin ötesinde bizi kardeşlik ve dostluk bağları bir araya getiriyor. Bu anlayışla anlamlı işbirlikleri kuruyor, ilişkilerimizi güçlendiriyor ve halklarımızın yararına, iki ülkenin daha güçlü bir geleceğe ulaşması için yeni işbirliği ufukları açıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.