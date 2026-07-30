Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, temaslarına Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinde Büyükelçi Nuh Yılmaz ile görüşerek başladı. Ardından Suriye Dışişleri Bakanlığını ziyaret eden Karahan, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından kabul edildi.
TCMB Başkanı Karahan daha sonra Suriye Merkez Bankasına geçerek Merkez Bankası Başkanı Muhammed Safvet Raslan ile görüştü.
Görüşmede iki ülke merkez bankaları arasında karşılıklı mevduat hesaplarının açılması konusunda anlaşmaya varıldı.
İKİ ÜLKEDEN İŞBİRLİĞİ MESAJI
TCMB Başkanı Karahan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şam'da gördüğü misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, Türkiye ve Suriye merkez bankaları arasındaki işbirliğinin iki ülkenin ekonomik refahına katkı sağlayacağına olan inancını ifade etti.
Karahan, "Merkez bankalarımız arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarının, ülkelerimizin ortak refahı ve ekonomik kalkınması için güçlü bir temel oluşturacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Suriye Merkez Bankası Başkanı Raslan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TCMB Başkanı Karahan'ı Şam'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti vurguladı.
Raslan, "Resmi protokollerin ötesinde bizi kardeşlik ve dostluk bağları bir araya getiriyor. Bu anlayışla anlamlı işbirlikleri kuruyor, ilişkilerimizi güçlendiriyor ve halklarımızın yararına, iki ülkenin daha güçlü bir geleceğe ulaşması için yeni işbirliği ufukları açıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.