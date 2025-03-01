Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kredilerinde artışı sınırlamak için yeni bir adım attı. Bankanın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5’e düşürüldü. Ayrıca, daha önce istisna tutulan yabancı para kredilerinin kapsamı da daraltıldı.

TCMB, ocak ayında aldığı kararla döviz kredilerinin büyüme sınırını yüzde 1’e çekmişti. Ancak geçen iki ayda, istisna tutulan krediler nedeniyle yabancı para kredi hacminde beklenenin üzerinde bir artış yaşandı. Bu durum karşısında yeni bir sıkılaşma adımı atan Merkez Bankası, büyüme sınırını yüzde 0,5’e indirerek döviz kredilerindeki yükselişi kontrol altına almayı hedefliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, döviz kredilerinde hacim rekor seviyelere yaklaştı. 21 Şubat itibarıyla yabancı para krediler 174,8 milyar dolara ulaşarak, 2019 yılında görülen 179,8 milyar dolarlık zirveye yaklaştı. Aynı dönemde döviz kredilerinin toplam krediler içindeki payı ise yüzde 40’a yaklaştı.

Merkez Bankası’nın bu hamlesiyle, TL’nin kredi piyasasındaki hakimiyetini artırması ve dövizle borçlanmanın azaltılması amaçlanıyor. Ekonomi yönetimi, sıkı para politikalarıyla kredi genişlemesini kontrol altında tutmaya devam ederken, piyasalar TCMB’nin atacağı bir sonraki adımı yakından takip ediyor.