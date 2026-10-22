Merkez Bankası bugün faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası 9 ay sonra ilk defa faiz indirimine gitti. Merkez Bankası faizleri 100 puan indirerek %36 seviyesine çekti.

Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından borsa haftayı sert kayıpla kapattı.

Faiz kararı öncesinde Borsa İstanbul 11.498 puan seviyesinde bulunuyordu. Kararın ardından borsa gün içerisinde sert düşüş yaşadı.

Borsa İstanbul günü yüzde 3’ten fazla kayıpla 11.220 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi ise günü 3.62 düşüşle 15.350 puandan kapattı.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 7,52 ile madencilik oldu.

FAİZ İNDİRİMLERİ İÇİN KAPI ARALANDI

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir" ifadelerine yer verildi.