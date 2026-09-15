Avrupa Merkez Bankası (ECB), küresel belirsizlikler ve olası acil durumlar karşısında banka hesaplarına erişimde yaşanabilecek aksamaları analiz eden kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda, dijital sistemler devre dışı kaldığında fiziksel paranın vazgeçilmez bir güvence sunduğu belirtildi.

OLASI BİR KRİZ ANINDA EVDE NE KADAR NAKİT BULUNDURULMALI?

ECB'nin "Sakin olun ve nakit taşıyın" başlıklı raporuna göre, olası bir kriz anında kişi başına 70 ila 100 euro (güncel kurla ortalama 5.000 TL) nakit para bulundurulması tavsiye ediliyor.

Avusturya, Finlandiya ve Hollanda'daki yetkililerin tavsiyeleriyle hazırlanan raporda; bu tutarın, finansal veya teknik sistemlerdeki bir aksamada normale dönülmesi beklenen 3 günlük süre boyunca gıda, ilaç ve ulaşım gibi temel ihtiyaçları karşılamaya yeterli olduğu vurgulandı.

ELEKTRİK KESİNTİSİ VE SİBER SALDIRILARDA TEK GÜVENLİ LİMAN

COVID-19 pandemisi, Ukrayna savaşı ve İber Yarımadası’nda yaşanan dev elektrik kesintisi gibi olayların analiz edildiği raporda, nakit paranın kriz anlarındaki dayanıklılığına dikkat çekildi.

Nisan ayında İspanya'da yaşanan elektrik kesintisinde kart kullanımı %42, e-ticaret ise %54 oranında düşerken; banka ve ATM’lerden bağımsız çalışan fiziksel nakit paranın alışverişlerin devam etmesini sağlayan tek araç olduğu hatırlatıldı.

TÜM PARANIZI BANKADA TUTMAYIN

ECB, banka hesaplarının tamamen boşaltılmasını önermiyor. Bunun yerine dijital hesapların, evde güvenli ve kolay erişilebilir bir yerde saklanacak acil durum nakitleriyle desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.

Saklanacak toplam tutarın ise ailedeki birey sayısına ve özel ihtiyaçlara göre ayarlanması gerektiğinin altı çiziliyor.