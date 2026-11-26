CNBC-e'de yer alan habere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün itibarıyla yurt içinde cevherden üretilen altın alım işlemlerine ara verdi. Bankacıların verdiği bilgiye göre karar bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı. Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmazken uygulamanın ne kadar süreceği ve hangi gerekçeyle hayata geçirildiği ise açıklanmadı.

Alınan son karar, Merkez Bankasının tüm altın alımlarını durdurduğu anlamına gelmiyor. Bu uygulama yalnızca yurt içindeki madenlerden üretilen altın alımlarını kapsıyor.

Mevcut kurallara göre Türkiye'de üretilen altını ilk olarak Merkez Bankası'nın satın alma hakkı bulunuyor ve bu altınlar rezervlere ekleniyor. Ancak bu alımların durmasıyla birlikte madenlerde üretilen altınlar doğrudan piyasaya satılabilecek

ALTIN ARZI NASIL ETKİLENİR?

Merkez Bankası'nın yerli üretim altını doğrudan kendi bünyesine katmak yerine iç piyasaya yönlendirmesi, piyasadaki altın arzının genişlemesi bakımından belirleyici bir işlev görüyor.

Yurt içindeki cevherlerden çıkarılan altının doğrudan piyasaya sunulması, iç piyasadaki fiziki altın arzını güçlendirebilir. Bu durumun altın fiyatlarında sınırlı bir gerilemeye zemin hazırlaması bekleniyor.

Fiyat Farkı Dengesi: Geçmiş dönemlerde hayata geçirilen benzer uygulamaların temel gerekçesi, yurt içi altın fiyatları ile küresel piyasa fiyatları arasında oluşan makasın daraltılması olarak açıklanmıştı.

Bu kararın, hem altın ithalatına uygulanan kısıtlamalar nedeniyle zorlanan sektöre nefes aldırması beklenirken hem de Türkiye ile dünya piyasaları arasındaki fiyat farkını daraltarak iç piyasada altın fiyatlarının daha dengeli seyretmesini sağlaması öngörülüyor.

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