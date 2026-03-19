Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, elektronik para kuruluşlarına yönelik önemli bir düzenlemeye imza attı. Buna göre, kullanıcıların bu kuruluşlardaki hesaplarında tuttuğu Türk lirası bakiyeler artık belirli şartlar altında getiri sağlayabilecek.

BAKİYELER NEMALANDIRACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte, elektronik para kuruluşlarının müşterilerden topladığı ve bankalarda “koruma hesabı” olarak tuttuğu fonlar, düşük riskli ve likit varlıklarda değerlendirilebilecek. Böylece daha önce herhangi bir kazanç sağlamayan bu bakiyeler, sınırlı da olsa nemalandırılarak kullanıcılar için ek gelir oluşturabilecek.

KOMİSYON KESİLDİKTEN SONRA ERTESİ GÜN HESAPLARA YATACAK

Elde edilen getiri, komisyon ve yasal kesintiler düşüldükten sonra ertesi iş günü ilgili hesaplara aktarılacak. Ancak uygulama yalnızca Türk lirası cinsinden hesaplar için geçerli olacak, yabancı para hesapları kapsam dışında bırakılacak.

Düzenleme aynı zamanda güvenlik ve likidite şartlarını da sıkı tutuyor. Buna göre, söz konusu fonlar nemalandırma süresince başka bir amaçla kullanılamayacak ve kuruluşlar günlük işlemler için yeterli nakdi bulundurmak zorunda olacak. Ayrıca yatırımların düşük riskli olması ve özellikle kısa vadede anaparanın korunması esas olacak.

Öte yandan, bir elektronik para kuruluşunun faaliyet izninin geçici olarak durdurulması halinde, koruma hesaplarındaki fonlar bu süre boyunca nemalandırılamayacak. Bu adım, kullanıcı bakiyelerinin güvenliğini korumayı ve sistemdeki riski sınırlı tutmayı amaçlıyor.