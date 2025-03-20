2018'den bu yana ilk kez olağanüstü bir toplantıyla gecelik borç verme faizini yükselten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
"BİR SÜRE ARA VERİLMESİ KARARLAŞTIRILDI"
Açıklamada, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.