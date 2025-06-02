Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın "Merkezin Güncesi" blogunda yayımlanan analiz, parasal sıkılaşma dönemlerinde firmaların temerrüt riskini ve konut satışlarını inceledi. Analiz, firmaların finansal sağlamlıklarının bu dönemde temerrüt riskini azalttığını ortaya koydu.

FİRMALAR SIKILAŞMA DÖNEMİNE GÜÇLÜ GİRDİ

Analize göre, firmalar son parasal sıkılaşma dönemine düşük borçluluk ve yüksek kârlılık oranlarıyla başladı. Bu durum, firmaların temerrüt riskini azaltan önemli bir faktör oldu.

TEMERRÜT GÖSTERGELERİ TARİHSEL ORTALAMALARIN ALTINDA

Karşılıksız çek oranı ve takipteki kredilerin toplam ticari kredilere oranı gibi temerrüt göstergeleri, sıkılaşma döneminde tarihsel ortalamaların altında seyretti. Bu da firmaların finansal istikrarını koruduğunu gösteriyor.

KONUT SATIŞLARINDA FİRMALARIN PAYI AZALDI

Analiz, firmaların temerrüt riskini azaltmak için varlık satışına yönelip yönelmediğini de inceledi. Tapu verilerine göre, firmaların konut satışlarındaki payı azaldı. Bu da firmaların varlık satışına yönelmediğini ve finansal durumlarını koruduklarını gösteriyor.

TCMB'nin analizi, firmaların güçlü finansal yapıları sayesinde parasal sıkılaşma dönemini temerrüt riskini artırmadan geçirdiğini ortaya koyuyor. Bu durum, ekonomik istikrar açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.