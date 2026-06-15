Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında haftalık repo faizini %37,00 seviyesinde sabit bıraktı. TCMB, fiili fonlamanın üst banttan sağlandığı asimetrik koridor uygulamasını sürdürdü. Matriks Haber anketinde de beklentiler faizin sabit bırakılacağı yönündeydi.

FAİZ İNDİRİMLERİNE TEMMUZDA DEĞİL EYLÜLDE BAŞLAYACAK

Matriks Haber’in 16 banka ve aracı kurum raporundan derlediği habere göre, karar genel olarak piyasa beklentileriyle uyumlu karşılandı. Kurumların büyük bölümü TCMB’nin mevcut sıkı duruşunu koruduğu, ancak faiz artışı için eşiğin yükseldiği görüşünde birleşti. Faiz indirimlerinin ise Temmuz’dan ziyade Eylül ve sonrasına ötelenebileceği öne çıktı.

Yayımlanan banka ve aracı kurum raporları, para politikasında sıkı duruşun korunduğu ancak faiz artışı ihtimalinin zayıfladığı yönünde ortak bir tablo ortaya koydu. Kurumların önemli bölümü Temmuz ayında faizlerde değişiklik beklemezken, faiz indirimlerine yönelik beklentiler Eylül ve sonrasına yoğunlaştı. Yıl sonu politika faizi tahminleri %32 ile %37 arasında değişirken, medyan beklenti %35 seviyesinde oluştu. Kurumlar, iç talepteki zayıflama ve enflasyon ana eğilimindeki iyileşmeyi olumlu değerlendirirken, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın para politikası görünümü açısından temel risk unsurları olmaya devam ettiğine dikkat çekti.