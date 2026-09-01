14-28 Mayıs 2023 tarihli seçimlerin ardından ekonomi yönetiminde köklü değişikliğe gidilmiş, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Şimşek'in ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına ise Hafize Gaye Erkan atanmıştı.

Türkiye tarihinin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı olan Erkan, 8 aya yakın oturduğu koltukta aldığı ekonomik kararlardan çok adının karıştığı skandallarla gündeme gelmişti.

SKANDALLARIN ARDINDAN GÖREVDEN ALINMIŞTI

Erkan'ın TCMB'ye ait Sosyal Tesisi 'tadilat' bahanesi ile kapatarak ailesine tahsis ettiği, ailesinin hizmetine özel açılar ve çalışanlar görevlendirdiği, babasının kurumda üst düzey bir görevli gibi aktif olarak rol aldığı ve çalışanlara yönelik hakaret ile mobbingde bulunulduğu iddialarından kısa bir süre sonra Erkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alındı.

Görevden alınmasının ardından uzun süre boyunca Ankara kulislerinde Erkan'ın Cumhurbaşkanlığına bağlı bir pozisyona atanacağı iddia edilmiş ancak mevcut ekonomi yönetimi ve Şimşek ekibi tarafından 'istenmeyen kişi' olduğu belirtilerek bu atamanın önüne geçildiği konuşulmuştu.

Geçtiğimiz aylarda uzun süren sessizliğini bozan ve Kanada merkezli uluslararası yatırım ve sigorta devi Fairfax Financial Holdings bünyesinde 'Üst Düzey Yönetici' olarak göreve başlayan Erkan'ın adı şimdilerde Bodrum'da karıştığı yeni bir skandalla anılıyor.

BODRUM'DAKİ KOMŞULARINI CANINDAN BEZDİRDİ

Ekonomim'de yer alan habere göre, Bodrum'un en lüks bölgesinde bulunan Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi'nde bir villası bulunan Erkan, site kurallarına uymadığı gerekçesiyle yönetim tarafından sert bir dille uyarıldı.

Erkan'ın 'ortak yaşam alanlarında' uygun bulunmayan davranışlarda bulunduğu ve site yaşamını çekilemez hale getirdiği iddiasıyla site yönetimi tarafından ihtarname ile uyarıldığı ortaya çıktı.

Site yönetiminin 28 Ağustos 2026 tarihli ihtarnamesinde, Erkan’ın ortak yaşam kurallarına uymadığı iddia edildi. İhtarda, sorunların devam etmesi halinde Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında “Ortak yaşamın diğer kat malikleri açısından çekilmez hale gelmesine neden olan eylemlerinizin devam etmesi ve gerekli yükümlülüklere riayet edilmemesi halinde 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 25’inci Maddesi kapsamında bağımsız bölümünüzün mülkiyetinin devri için dava açılması da dahil olmak üzere...” yasal süreçlerin başlatılabileceği ifade edildi.



İhtarnamede, Erkan ve ailesine yönelik çok sayıda şikâyet bulunduğu belirtilerek şu iddialara yer verildi:

Tüm kat maliklerinin ve misafirlerin ortak kullanımında bulunan servis araçlarını (buggy) gün içerisinde defalarca ve uzun süreli olarak şahsi tahsisiniz gibi kullanarak diğer sakinlerin bu hizmetten yararlanmasını fiilen engellediğiniz,

Sahil şeridindeki ortak yürüyüş yolunda bulunan ağaçlara ‘özel mülktür girilmez’ yazılı tabelalar asarak ortak alanı işgal ettiğiniz,

Ortak sahil alanına yönetimden ve kat maliklerinden izin almaksızın büyük bir platform kurarak günlerce süren organizasyonlar düzenlediğiniz,

Villanıza taktırdığınız geniş açılı kamera sistemiyle komşu villaların bahçelerini, özel yaşam alanlarını ve ortak geçiş yollarını 24 saat kayıt altına alarak kat maliklerinin mahremiyet haklarını ağır biçimde ihlal ettiğiniz,

İskele ve sahil gibi ortak alanlarda otel misafirleriyle sürekli tartışmaya girdiğiniz, misafirlere fiziki müdahalede bulunduğunuz,

Kış dönemlerinde site yönetiminden izin almaksızın bahçıvan ve temizlik personelini şahsi işleriniz için tahsis ettiğiniz, temizlik personelini haftanın altı günü yalnızca kendi villanızda çalıştırdığınız,

Kendinize özel hizmet veya ayrıcalık tanınmadığı durumlarda personel üzerinde baskı kurduğunuz, personelin işten çıkarılması veya görevden aldırılması yönünde tehdit ve müdahalelerde bulunduğunuz,

Diğer kat maliklerini taraf olmaya zorladığınız ve kendinizle aynı görüşte olmayan kişilere karşı baskı oluşturduğunuz…