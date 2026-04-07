Aralarında CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 407 kişinin yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında duruşmaların 5’inci haftasına girildi. Geçen hafta 18 sanığın tahliyesinin ardından 16’ncı duruşma, İmamoğlu’nun söz almasıyla başladı.

İmamoğlu, “Bir bakıyorsunuz, Merkez Bankası’nı dolandıran insanlar üç ayda serbest bırakılmış, şu an dışarıda geziyorlar. Buna karşın, hayatını devlete adamış birçok masum insan, kadınlar, evlatlar, kardeşler ve aileler hâlâ tutuklu. Bizim, iyi ve adil bir yargılama sürecinde karşınızda yargılanan insanlar olarak attığınız her olumlu adımda yanınızda olacağımızı, aksi takdirde de gereken tepkiyi göstereceğimizi ifade etmek isterim. İnşallah adil bir yargılama süreci yaşatırsınız” dedi. Ekrem İmamoğlu duruşmada şu hatırlatmaları da yaptı:

“Adli tedbirlerle ilgili mağduriyetler mevcut. Babalarından dolayı tutuklu olan evlatlar, akrabası olduğu için tutuklu olanlar var. Ara kararı beklemenin dışında da insani ve vicdani hamlelerle adalete büyük katkı sunacağını düşünüyorum. ”

BU DOSYA NEDEN ÇÖKTÜ?

İmamoğlu salondan ayrılırken izleyicilere dönerek şunları söyledi: “ Bu dosya neden çöktü biliyor musunuz. Bu kadar vicdansız bir iddia makamı vardır. İddia makamı bu dosyadaki tek suç örgütüdür.”

Beyoğlu Belediye Başkanı...

Güney’in iddianamesi İBB davasıyla birleşti

‘Yolsuzluk’ suçlamasıyla tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında ‘Dolandırıcılık’ ve ‘Suç örgütüne yardım’ iddiasıyla 31 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Güney, iddianamenin kabulünün ardından İBB dosyasında ‘sanık’ olarak yer aldı. İddianamede ayrıca Seyhan Özcan (İnan Güney’in Özel Kalem Müdürü), Sabriye Akkaya (ablası), İsmail Akkaya (eniştesi), Deniz Göleli (şoförü), Veysel Eren Güven (koruması) ile Mehmet Akif Bulut için de ceza isteniyor. İnan Güney, 3K isimli reklam şirketinin gayriresmi ortağı olmak, bu şirkete usulsüz ihaleler vermek, bu işleri Beltaş Genel Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı dönemlerinde, Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla Kağan Sürmegöz üzerinden gerçekleştirmekle suçlanıyor.

SİLİVRİ DURUŞMA NOTLARI

İmamoğlu: Balığı ancak rüyada yiyoruz

- Silivri’deki 1 Nolu Duruşma salonunda dün bir ilk yaşandı. Tahliyelerin ardından bu defa duruşma salonuna ilk kez kadınlar değil, erkek tutuklular getirildi.

- İmamoğlu araya giderken izleyicilerin geçmiş olsun dileğine “Biraz boğazımda kızarıklık var ama iyiyim” dedi. İzleyicilerin “Balık yiyin başkanım” demesi üzerine gülerek “Balığı rüyada yiyoruz” ifadelerini kullandı.

- Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve üniversiteden sınıf arkadaşı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, salona beraber girdi. Şahan’ın sakal bırakarak imaj değiştirdiği görüldü.

- Tutuklular arasında bulunan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın avukatlar gününü salondakiler kutladı.

- Silivri’de mahkemeyi takip eden İsmet Korkmaz’ın anne ve babası Erzurum’dan İstanbul’a geldi. Oğullarını görebilmek için 4 aydır köylerine dönmediler. Gözyaşlarıyla seslendiler: “Oğlumuzu bırakın günahtır, benim oğlumun suçu yok.”

992 milyonluk salonun tefrişi de para yiyecek

- Silivri’deki yeni duruşma salonunun inşasına devam ediliyor. Yapım aşamasında olan binadaki duruşma salonunun, 555 sanık, 1268 avukat, 472 izleyici olmak üzere toplam 2 bin 295 kişilik kapasitesi bulunuyor.

- 992 milyon TL’lik salon, 40’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki İBB Duruşması için hazırlanan salonun, iç yapısı bitmedi ancak dışı bitmek üzere. Mahkeme, İBB Davasının ikinci celsesinde tutuksuz sanıkları dinleyecek ve duruşmayı yeni salonda yapmayı planlıyor.