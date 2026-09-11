Ekonomi yönetiminin ilan ettiği Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 28,4 olarak belirlenmişti. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları OVP tahminini aşarak yüzde 29,61 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Temmuz ayında yüzde 1,78, Ağustos ayında ise yüzde 1,84 olarak açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte emeklilerin 2 aylık zam oranı yüzde 3,65 olarak kesinleşti. Yılın geri kalan 4 ayına ilişkin piyasa beklentilerinin de dahil edilmesiyle birlikte Ocak ayında maaşlara yansıyacak zam oranları şekillenmeye başladı.

ANKETE GÖRE MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI HESAPLANDI

Piyasa katılımcı anketindeki yüzde 29,61'lik yıl sonu enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi durumunda, 2026 yılının ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak gerçekleşecek. Bu verilere göre memur ve emeklilerin Ocak ayında alacağı maaş artışları şu şekilde hesaplanıyor:

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşecek zam oranı yüzde 10,06 olacak.

Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak olan memur ve memur emeklilerinin zam oranı da bu enflasyon tablosu doğrultusunda yaklaşık yüzde 8,1 - 8,2 aralığında şekillenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut yasal düzenlemeyle 23 bin 552 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı (taban aylık) için de yeni senaryolar öne çıkıyor.

Piyasaların yüzde 10,06’lık 6 aylık enflasyon beklentisinin en düşük emekli aylığına aynen yansıtılması durumunda; halen 23 bin 552 TL olan taban aylığın 25 bin 921 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Ancak en düşük emekli aylığı yasa ile belirlendiğinden, kök aylığı bu tutarın altında kalan emekliler için TBMM'den çıkacak ek bir düzenleme kararı belirleyici olacak.

*Kesinleşmiş zam oranları, TÜİK'in açıklayacağı son 3 veri sonrasında tamamen netleşecek.