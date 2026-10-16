SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü kulağı 2027 Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranına çevrildi. Yılın ikinci yarısına ait ilk 3 aylık (Temmuz, Ağustos, Eylül) enflasyon verileriyle yüzde 5,56'lık zam oranı kesinleşirken; Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin beklentiler piyasa anketleriyle netleşmeye başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan resmi verilere göre Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemde tüketici fiyat endeksi yüzde 5,56 oranında artış gösterdi.

Böylece emekliler yılın ilk yarısındaki artışın ardından 3 aylık zam hakkını şimdiden elde etmiş oldu.

Geriye kalan Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin beklentiler ise Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile şekillendi.

Yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisinin yüzde 29,63 olarak açıklanmasıyla birlikte, Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık toplam enflasyon oranının yüzde 11,11 seviyesinde gerçekleşeceği hesaplandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Piyasa beklentilerine paralel olarak zam oranının gerçekleşmesi durumunda, bu artış en düşük emekli maaşına da yansıyacak.

Halen 23 bin 552 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, yıl sonu zam oranının yüzde 11,11 uygulanmasıyla birlikte 2 bin 616 TL artış göstererek 26 bin 168 TL seviyesine ulaşacak.

Konuyla ilgili yasal düzenleme ve taban aylık eşiğine ilişkin nihai karar, Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak.