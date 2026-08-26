Merkez Bankası'nın faiz politikasına yönelik atacağı adımlar merak edilirken, bankacılık devleri bir bir tahminlerini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın beşinci PPK toplantısında politika faizini yüzde 37'de sabit tutmuştu.

Kararın ardından gözler sonbahar aylarına çevrilirken, BofA Securities ve HSBC yayımladıkları son raporlarla TCMB'nin faiz patikasına ilişkin dikkat çeken öngörülerde bulundu.

İŞTE O TAHMİNLER...

Hande Küçük liderliğindeki ekonomistler tarafından hazırlanan 25 Ağustos tarihli raporda, BofA Securities'in fonlama maliyetlerinin %37'ye normalleşmesinin ardından Türkiye Merkez Bankası'nın faizleri daha fazla indirmesi için sınırlı alan gördüğü belirtildi.

Banka, 10 Eylül'deki toplantıda bir faiz indirimi beklemediğini ifade ederken, Ekim ayında 100 baz puanlık bir indirimle yıl sonu faizinin %36'ya çekilmesini öngördüklerini kaydetti. Raporda bu beklentiye gerekçe olarak yüksek enflasyon beklentileri ile küresel ve jeopolitik belirsizliklerin devam etmesi gösterildi.

Fonlama maliyetlerinin normalleşmesinin beklenmekle birlikte tahminlerden erken geldiğini vurgulayan banka ekonomistleri, bu adım için Eylül ayına kadar beklenmesinin merkez bankasının Ağustos ayı enflasyon verisini değerlendirmesine ve kararı açıklayarak politika öngörülebilirliğini desteklemesine imkan tanıyacağı değerlendirmesinde bulundu.

HSBC: EYLÜL'DE GEVŞEME BAŞLAYABİLİR

Diğer yandan HSBC ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül ayında parasal gevşemeye yeniden başlamasını ve yıl sonu politika faizini %34 seviyesinde görmeyi beklediklerini aktardı.

Stratejistler Shubham Sharma ve Tolga Ediz'in 24 Ağustos tarihli notunda belirttiklerine göre, OIS fiyatlamasının şu anda Eylül ayındaki faiz kararı toplantısında yaklaşık 40 baz puanlık, yıl sonuna kadar ise kümülatif olarak yaklaşık 170 baz puanlık bir gevşemeye işaret ettiği kaydedildi.

Stratejistler raporda, olumlu bir senaryoda nelerin mümkün olabileceği değerlendirildiğinde piyasanın faiz indirimlerini fiyatlama konusunda aşırı agresif davranmadığına dikkat çekti.

Orta Doğu'da devam eden çalkantılara ve petrol fiyatlarındaki seyre işaret eden HSBC, Eylül ayı PPK toplantısına daha yakın bir tarihte öngörülerini yeniden değerlendireceğini duyurdu.

Banka ayrıca, temkinli de olsa bir politika faizi indirim döngüsünün başlaması durumunda piyasaların daha yüksek boyutta faiz indirimlerini fiyatlayabileceğini ve bu durumun getiri eğrisinin dikleşmesi yönündeki eğilimi güçlendirebileceğini vurguladı.