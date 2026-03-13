TCMB, dün gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde %37 seviyesinde sabit tuttu. Ancak karar metnindeki değişiklikler, bankanın faiz indirim sürecine dair beklentileri şimdilik rafa kaldırdığını gösterdi.

KARAR METNİNDEKİ İKİ SİNYAL

Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, PPK’nın ardından açıklanan karar metninde, iki önemli mesaj öne çıktı dikkat çekerek, bu durumun faiz indirimi ihtimalinin şu an için gündem dışı olduğunun net bir işareti olduğunu vurguladı.

Eryılmaz, “Önceki metinlerde yer alan ve faiz indirimlerine kapı aralayan ‘adımların büyüklüğü’ ifadesi metinden çıkarılmış. Bu durum, Merkez Bankası’nın yönünün şu anda faiz indiriminden yana olmadığını gösteren net bir işaret” diye konuştu.

FAİZ ARTIŞI GELİR Mİ?

Önceki metinlerde “enflasyonun hedeften uzaklaşması durumunda sıkılaşma yapılacağı” yönündeki ifadelerin yer aldığını hatırlatan Doç. Dr. Eryılmaz; yeni metinde ise "son dönem gelişmelerin etkisiyle enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma olması halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağının” vurgulandığına dikkat çekti.

Doç. Dr. Eryılmaz, bu ifadelerle de piyasaya, “jeopolitik riskler enflasyonu yukarı çekerse, faizi artırabilirim” mesajının verildiğine dikkat çekti.

BORSAKİ KRİTİK SEVİYELER HANGİLERİ?

Jeopolitik risklerin gölgesinde %2’ye yaklaşan değer kayıplarıyla işlem gören endekste, teknik seviyeler yatırımcıların odak noktasında. 13.286 puandan kapanış yapan endekste, aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda izlenecek bölgeler netleşti.

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz’ın analizine göre, borsada kısa vadeli baskı hakimiyetini koruyor. Eryılmaz, piyasadaki mevcut görünümü şu sözlerle değerlendirdi:

"13.610 direncinin altında kalındığı sürece satış baskısı hissedilmeye devam edecektir. Ancak bu direnç üzerinde hacimli kapanışlar gelirse, 14.200 ve 14.500 seviyeleri yeni hedef bölgesi olur."

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Doç. Dr. Eryılmaz, kısa vadeli yatırımcıların 13.610 direnci altında kâr alabileceği, uzun vadeli düşünenlerin ise geri çekilmeleri alım fırsatı olarak görebileceği yönünde görüş aktardı.

Filiz Eryılmaz, 12.800-12.600 bandının ilk destek bölgesi olduğunu, 12.200’ün de ikinci destek olarak izlenmesi gerektiğini, piyasanın bu seviyeleri yoklaması halinde kademeli alımların düşünülebileceğini de ifade etti.

*NOT,: BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR