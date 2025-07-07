Küresel ekonomideki belirsizlikler ve yurt içinde de yaşanan siyasi gelişmeler dolara olan talebi artırdı. Merkez Bankası'nın Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla 19 Mart'ta başlayan süreçte yaklaşık 55 milyar dolar satarak doları tutmuştu.

Haftanın ilk işlem gününde de dolara olan talep arttı. Yurt içinde muhalefete yönelik operasyonların hız kesmeden devam etmesi yatırımcıların ekonomiye olan güvenini sarsmaya devam ediyor. Yatırımcılar ekonomideki belirsizliklerden dolayı dolara yüklenirken dolar serbest piyasada 40 liraya kadar dayandı.

Kapalıçarşı'da ve bankaların alım-satımlarında 40 lirayı geçti. Merkez Bankası'nın doları 39,99-39,98,39,97 bandında tuttuğu izleniyor.

19 Mart'ın ekonomiye olan etkisi Bloomberg'in hesaplamalarına göre 55 milyar doları geçmişti. Merkez Bankası'nın resmi kayıtlarına göre ise 19 Mart haftasında TCMB dolara 2 kere müdahale ettiğini açıkladı.

Öte yandan küresel belirsizliklerin de devam etmesi dolara olan talebi artırdı. Trump'ın ülkelere tarifelerle ilgili mektuplar göndermeye bugün başlanacağını açıklamasının ardından altında sert düşüşler yaşandı, düşen dolar endeksi yükselişe geçti.