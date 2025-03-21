Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son dönemde yüzde 42 seviyelerinde olan gecelik borç verme faizini yüzde 46'ya çıkardığını duyurdu. Bu hamle, Merkez Bankası'na piyasa faizlerini yüzde 46'ya kadar yükseltme esnekliği imkanı veriyor.

MERKEZ BANKASI'NIN KARARININ PİYASAYA ETKİSİ

Merkez’in ara kararı ile dolar/TL 38’in altına kadar çözülmeler yaşadı. BİST100 pozitife döndü.

Merkez Bankası aldığı bu karar ile vatandaşı Türk Lirası'nda kalmasını amaçlıyor. Vatandaş parasını gecelik faiz oranının cazibesini artırmaya çalışarak, vatandaşın, TL'den çıkışına engel olarak, dövizi de baskılamış oluyor.

PPK ara kararında finansal gelişmelerin enflasyon görünümü bakımından oluşturabileceği risklerin değerlendirildiği, sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alındığı aktarıldı.

Gecelik borç verme faizindeki artıştan ziyade, piyasadaki oynaklığı sınırlamak için TL ve döviz likiditesine ilişkin tedbirlerin alındığı vurgulanan ara kararda finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi durumunda ek tedbirler alınacağı belirtildi. Ara kararda enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaşacağı dile getirildi.

BORSADA İLK GİREN İLK ÇIKAR KARARI

Sermaye Piyasası Kurumu'ndan yapılan açıklamada, sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek; alınacak yönetim kurulu kararında geri alımın amacı, geri alım programının öngörülen azami süresi, alınacak azami pay adedi ile kullanılacak azami fon tutarına yer verilmesi gerektiği aktarıldı.

Yapılan açıklamada ayrıca, yürürlükte bir geri alım programı olan halka açık ortaklıklar ile bağlı ortaklıklarının da geri alım programlarına ayrıca bir yönetim kurulu kararı alınmasına gerek olmaksızın bu kararda vurgulanan şartlar ile devam edebileceği belirtildi.

Diğer yandan, ilke kararı kapsamında geri alınan paylar, geri alındığı tarihten itibaren 30 günlük süre boyunca satılamayacak. 30 günlük sürenin hesaplanmasında "ilk giren ilk çıkar" yöntemi uygulanmasına karar verildi.