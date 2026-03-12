Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Başkan Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanarak faiz kararını açıklayacak. Saat 14.00’te duyurulacak karar öncesinde piyasalarda farklı senaryolar tartışılırken, ekonomistlerin büyük bölümü politika faizinin mevcut yüzde 37 seviyesinde bırakılacağı görüşünde birleşiyor. Ancak son günlerde petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş ve küresel jeopolitik riskler, Merkez Bankası’nın nasıl bir mesaj vereceğine ilişkin tartışmaları da artırdı.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ SABİT FAİZ

TCMB’nin mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin yapılan beklenti anketine 38 ekonomist katıldı. Ankete göre katılımcıların 37’si politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulmasını beklerken yalnızca 1 ekonomist 50 baz puanlık indirim öngördü. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisinin medyanı ise yüzde 30 olarak hesaplandı.

FİLİZ ERYILMAZ: PİYASANIN KAFASI KARIŞIK

SÖZCÜ TV’ye konuşan ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, özellikle petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte piyasalarda faiz artışı ihtimalinin de tartışılmaya başlandığını söyledi.

Eryılmaz’a göre savaşın başlamasının ardından piyasada ağırlıklı görüş Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmeyeceği ve kararı “pas geçeceği” yönündeydi. Ancak petrol fiyatlarının yeniden yükselmesiyle birlikte Merkez Bankası’nın proaktif davranarak sembolik bir faiz artışıyla piyasaya mesaj verip vermeyeceği tartışmaları gündeme geldi.

Buna rağmen Eryılmaz, kendi temel beklentisinin faizlerin sabit bırakılması olduğunu vurgulayarak, “Ben bugün pas geçileceğini düşünüyorum. Faiz indirimi de artışı da beklemiyorum. Ama bir artış gelirse de çok şaşırtıcı olmaz” değerlendirmesinde bulundu.

"KARAR METNİ ÇOK ŞAHİN GELEBİLİR"

Eryılmaz, Merkez Bankası’nın faiz yerine karar metni üzerinden güçlü bir mesaj vermesinin daha olası olduğunu belirtti.

Merkez Bankası’nın son dönemde zaten örtülü sıkılaşma adımları attığını hatırlatan Eryılmaz, karar metninde jeopolitik risklere ve enflasyon beklentilerine vurgu yapılarak piyasaya sıkı duruş mesajı verilebileceğini söyledi.

Eryılmaz, “Şahin bir pas geçme daha olasılıklı görünüyor. Merkez Bankası metinle ‘gerekirse daha fazla sıkılaşırım’ mesajını netleştirebilir” dedi.

"FAİZ ARTARSA KREDİ MALİYETLERİ DE YÜKSELİR"

Eryılmaz’a göre olası bir faiz artışı ya da üst bantta yapılacak teknik bir düzenleme, piyasadaki kredi faizlerini de yukarı çekecek.

Politika faizindeki artışın bankaların fonlama maliyetini yükselteceğini belirten Eryılmaz, bunun ticari kredilerden konut ve ihtiyaç kredilerine kadar tüm kredi türlerinde faizlerin yükselmesine yol açacağını ifade etti.

Bu nedenle Eryılmaz, Merkez Bankası’nın acele bir adım atmak yerine mevcut gelişmeleri bir süre daha izlemeyi tercih edebileceğini söyledi.