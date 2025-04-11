Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılına ait 93’üncü Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısını 30 Nisan 2025 Çarşamba günü gerçekleştirecek. Toplantı, saat 14.00’te Ankara’daki İdare Merkezi Hizmet Binasında yapılacak.

TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, pay sahipleri ya da temsilcileri toplantıya Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden ya da toplantı salonunda fiziki olarak katılabilecek.

Genel Kurula katılmak isteyen pay sahipleri, dilerlerse bizzat kendileri katılabilecekleri gibi üçüncü kişilere de temsil yetkisi verebilecek.

Toplantının gündeminde; 2024 yılına ait bilanço ile kâr ve zarar hesabının onaylanması, Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulu’nun ibrası bulunuyor. Ayrıca, 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla görev süresi sona erecek olan Banka Meclisinin iki üyesi ile Denetleme Kurulunun üç üyesinin seçimi de yapılacak.

Toplantı, Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ/Ankara adresinde gerçekleştirilecek.