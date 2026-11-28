Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası likiditesini kontrol altında tutmak ve döviz talebini dizginlemek amacıyla para politikası araçlarında sıkılaştırmaya gitti.

Açık piyasa işlemleri kapsamında gerçekleştirilen bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verilmesi, bankacılık sektöründe kaynak maliyetlerini yukarı çekti.

Mevcut durumda yüzde 34-37 aralığında seyreden vadeli mevduat faizlerinin, artan maliyet baskısıyla birlikte yüzde 39-40 bandına doğru hareketlenmesi bekleniyor.

LİKİDİTE SIKILAŞTIRMASI BANKALARIN MALİYETİNİ 3 PUAN ARTIRDI

Haftalık repo ihalelerinin durdurulmasıyla birlikte bankalar, likidite ihtiyaçlarını gecelik borç verme faizi üzerinden karşılamaya yöneldi. Bu geçiş, bankaların fiili fonlama maliyetini yüzde 36 seviyesinden yüzde 39'a çıkardı.

Gelişmeyi değerlendiren ekonomi uzmanları, haftalık ihalelere ara verilmesinin fonlama maliyetinde doğrudan 3 puanlık bir artış yarattığına dikkat çekti. Piyasa aktörleri, maliyetlerdeki bu yukarı yönlü hareketin bankalar arasında yeni bir mevduat toplama rekabetini tetikleyeceğini öngörüyor.

TÜM BANKALARIN FAİZ ORANLARINI YÜZDE 40'A SABİTLEYECEĞİ ANLAMINA GELMİYOR

Ancak fonlama maliyetindeki artış, tüm bankaların faiz oranlarını otomatik olarak yüzde 40'a sabitleyeceği anlamına gelmiyor. Uygulanacak nihai oranlar; bankaların likidite ihtiyacına, müşteri profiline ve mevduat tutarının büyüklüğüne göre farklılık gösterecek.

ZORUNLU KARŞILIK DÜZENLEMESİ VE STOPAJ BEKLENTİSİ DE MEVDUAT FAİZLERİ ÜZERİNDE ETKİLİ

TCMB, likidite sıkılaştırmasının bankacılık bilançoları üzerindeki baskısını dengelemek amacıyla paralel bir adım daha attı.

26 Kasım 2026 tarihli duyuruyla, Türk lirası mevduatlar için tesis edilen zorunlu karşılık ödemelerinde artışa gidildi. Daha önce TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 86'sı üzerinden hesaplanan faiz veya telafi ödemesi, yeni düzenlemeyle yüzde 90'a yükseltildi.

Uzmanlar, bu hamlenin sıkılaştırma politikasının banka sermayeleri üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmeyi amaçladığını belirtti.

Mevduat yatırımcısının yakından izlediği bir diğer başlık ise vergi kesintileri.

Piyasa çevrelerinde ve uzman değerlendirmelerinde, Hazine ile koordineli bir stopaj indiriminin de gündemde olduğu ifade ediliyor. Henüz resmi bir karar bulunmasa da olası bir vergi indirimi, brüt faiz artışının yanı sıra yatırımcının eline geçen net tutarı doğrudan büyütecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

32 GÜNLÜK VADEDE YENİ KAZANÇ HESAPLAMALARI YAPILDI

Bankaların mevduat faizlerini yüzde 39 ve yüzde 40 seviyelerine çekmesi durumunda, farklı birikim tutarlarının 32 günlük vade sonundaki net getirileri de yeniden şekilleniyor.

-100 bin TL tutarındaki bir birikim yıllık yüzde 39 faiz oranıyla değerlendirildiğinde 32 gün sonunda net 2 bin 820 TL getiri sağlarken, oranın yüzde 40'a çıkmasıyla kazanç 2 bin 893 TL'ye ulaşıyor.

-500 bin TL'lik mevduatta ise yüzde 39 faizle 14 bin 104 TL olan net getiri, yüzde 40 faiz senaryosunda 14 bin 465 TL'ye yükseliyor.

Birikim tutarı büyüdükçe 1 puanlık faiz farkının yarattığı ek getiri daha belirgin hale geliyor.

-750 bin TL'sini 32 günlük vadeye yatıran bir yatırımcı yüzde 39 faizle net 21 bin 156 TL, yüzde 40 faizle ise 21 bin 698 TL kazanç elde ediyor.

-1 milyon TL'lik mevduatta ise yüzde 39 faizle 28 bin 208 TL olan 32 günlük net getiri, oranın yüzde 40'a tırmanmasıyla birlikte 723 TL artarak 28 bin 931 TL seviyesine çıkıyor.

Söz konusu hesaplamalar mevcut stopaj kesintileri düşüldükten sonraki net kazançları yansıtıyor. Bankaların yeni müşteri kampanyaları ve tutar bazlı özel tekliflerine göre nihai getirilerde değişiklik görülebileceği belirtiliyor.