Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından piyasalarda yaşanan dalgalanmanın ardından bugün yabancı fonların yöneticileriyle bir araya geldi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın telekonferansta piyasalarda oluşan çalkantıyı dindirmek için gereken her şeyi yapacaklarını ifade ettiği bildirildi. Ayrıca Karahan piyasalardaki çalkantının geçici olduğunu ve piyasa dostu adımlar attıklarını da söyledi.

MB NE KADAR DÖVİZ SATTI?

Ekonomim'de yer alan habere göre, Karahan'ın, İBB yönelik soruşturmaların ilk üç gününde piyasalardaki sarsıntıyı engellemek için Merkez Bankası'nın ne kadar döviz satışı gerçekleştirdiği yönünde bilgileri de yabancı yatırımcılarla paylaştığı aktarıldı.

Toplantıya katılan kaynaklardan edinilen bilgiye göre, sürecin ilk gününde yani 19 Mart Çarşamba günü Merkez Bankası piyasanın talebi doğrultusunda 10 milyar dolar satış gerçekleştirdi. İkinci günde yani 20 Mart Perşembe günü 3 milyar dolar satış yapıldı. Piyasadan en çok talep ise üçüncü günde yani 22 Mart Cuma günü geldi. Cuma günü Merkez Bankası 12 milyar dolar sattı. Böylece 3 günde toplam 25 milyar dolar satılmış oldu.

Fatih Karahan söz konusu satış hesabının piyasa tarafından da yapılabildiğini belirttiği öğrenildi.