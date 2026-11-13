Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklisinin gözü, 2027 yılının ilk ayında maaşlara uygulanacak zam oranlarına çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan yılın son Enflasyon Raporu, hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranına hem de memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı hesabına ilişkin yeni veriler sundu.

Rapordaki yıl sonu enflasyon öngörüsü baz alınarak yapılan hesaplamalar, kamu personelinin alacağı tahmini yeni ücretleri ortaya koydu.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 29,5'E ÇIKARILDI

Ağustos ayında paylaşılan yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 seviyesinde belirleyen Merkez Bankası, yılın son raporunda yukarı yönlü güncellemeye gitti. TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan verilere göre, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,5 olarak revize edildi.

ENFLASYON FARKI VE TOPLAM ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında toplu sözleşme oranlarının yanı sıra oluşan enflasyon farkı belirleyici rol oynuyor. 2026 yılının ikinci altı aylık döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı alan memurlar için enflasyon farkı, temmuz-aralık dönemindeki kümülatif enflasyonun bu oranı aşması durumunda devreye giriyor.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,5 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yaklaşık yüzde 9,97 olarak hesaplanıyor. Bu senaryoda memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 2,78 oranında enflasyon farkı oluşuyor.

Ocak 2027'de uygulanacak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammının da eklenmesiyle toplam artış oranı yaklaşık yüzde 7,91'e ulaşıyor. Kesin zam oranları ise kasım ve aralık aylarına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

MESLEK MESLEK TAHMİNİ YENİ MEMUR MAAŞLARI

Yüzde 7,91'lik tahmini artış oranı baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, farklı unvan ve derecelerdeki memurların mevcut ve olası yeni maaş tutarları şu şekilde sıralanıyor:

En düşük memur maaşı: Mevcut 70.224 TL olan maaş, yüzde 7,91 artışla 75.778,72 TL seviyesine çıkıyor.

Memur (9/1): Mevcut 73.070 TL olan maaş, 78.849,84 TL oluyor.

Teknisyen (11/1): Mevcut 75.877 TL olan maaş, 81.878,87 TL olarak hesaplanıyor.

Öğretmen (1/4): Mevcut 83.254 TL olan maaş, 89.839,39 TL'ye yükseliyor.

Hemşire (5/1): Mevcut 84.845 TL olan maaş, 91.556,24 TL oluyor.

Vaiz (1/4): Mevcut 86.983 TL olan maaş, 93.863,36 TL seviyesine ulaşıyor.

Uzman Öğretmen (1/4): Mevcut 92.166 TL olan maaş, 99.456,33 TL olarak öngörülüyor.

Polis Memuru (8/1): Mevcut 92.618 TL olan maaş, 99.944,08 TL oluyor.

Başkomiser (3/1): Mevcut 101.242 TL olan maaş, 109.250,24 TL'ye çıkıyor.

Araştırma Görevlisi (7/1): Mevcut 102.779 TL olan maaş, 110.908,82 TL olarak hesaplanıyor.

Şube Müdürü (1/4): Mevcut 107.110 TL olan maaş, 115.582,40 TL seviyesine yükseliyor.

Mühendis (1/4): Mevcut 109.185 TL olan maaş, 117.821,53 TL oluyor.

Profesör (1/4): Mevcut 153.208 TL olan maaş, 165.326,75 TL'ye ulaşıyor.

Uzman Doktor (1/4): Mevcut 170.730 TL olan maaş, 184.234,74 TL olarak hesaplanıyor.