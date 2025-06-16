Türkiye'de 16 milyonu aşkın emekli, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisini bekliyor.



TÜİK tarafından duyurulacak enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı kesinlik kazanacak. Geçtiğimiz ayın enflasyonu 1,53 olarak duyurulurken, emeklilerin yılın ilk 5 aylık bölümünde almaya hak kazandığı enflasyon farkı yüzde 15,1 olmuştu.

MERKEZ BANKASININ TAHMİNİNE GÖRE EMEKLİNİN ZAM ORANI BELLİ OLDU



Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her ay yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin haziran raporunu paylaştı. 52'si finansal sektör ve 17'si reel sektörden olmak üzere 69 katılımcının yanıtlarıyla hazırlanan raporda haziran ayının enflasyon oranı için 1,61 tahmininde bulunuldu.

TCMB'nin raporunda yer verdiği beklentinin gerçekleşmesi halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayında hak kazanacağı zam oranı yüzde 17 olacak.



Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinin ardından, toplu sözleşme farkı dikkate alınarak hesaplanacak.





