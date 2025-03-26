İlk ihracında nominal 18.44 milyar TL, dün ise 19.21 milyar TL borçlanan TCMB bugün geleneksel yöntemle nominal 50 milyar TL tutarında 28 Nisan vadede ihale açtı.
İlgili ihaleler TL'deki sert değer kaybının ardından "parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla" başlatıldı.
Likidite senedi ihraçları 91 gün vadeye kadar yapılabilecek. TCMB ayrıca sterilizasyon araçlarını etkili şekilde kullanmaya devam edeceğini de açıkladı.
İlgili ihaleler LSEG CBTY ile CBTZ sayfalarında yayımlanıyor.